Ідеальний варіант для вечірнього перегляду: 2 пристрасні фільми про заборонене кохання

Бездоганний сценарій кохання, де головні герої швидко зустрічаються, закохуються й одружуються – практично неможливі у реальному житті, а в кіно і поготів. Історії, в яких почуття стикаються з перешкодами і табу, по справжньому захоплюють і змушують співпереживати героям.

Кіно 24 підібрало фільми про заборонене кохання, які змушують серце битися швидше. Вони ідеально підходять для вечірнього перегляду, особливо разом зі своїм партнером.

До слова 4 цікаві детективні комедії, від яких не відірватися

"Портрет дівчини у вогні"

: 2019: Франція: 8.1

Події фільму розгортаються у французькій Бретані XVIII століття. Художниця Маріанна отримує замовлення на весільний портрет дівчини Елоїзи від її чоловіка. Маріанна вивчає свою модель вдень, а вночі пише її портрет. Героїні постійно зближуються, насолоджуючись свободою напередодні неминучого шлюбу Елоїзи.

"Портрет дівчини у вогні": дивіться трейлер онлайн

"Матч-пойнт"

: 2005: Велика Британія, США: 7.6

Фільм розповідає історію колишнього тенісиста Кріса Вілтона. Після знайомства з родиною багатих аристократів - Томом і його сестрою Хлоєю йому вдається швидко вибудовувати кар'єру і завойовувати успіх у британському товаристві. Однак у Кріса з'являється ще один інтерес – дружина Тома.

"Матч-пойнт": дивіться трейлер онлайн