Не тільки про кохання: 3 фільми про жіночу дружбу, які справді чіпляють

Є дружба, де ви раз на місяць надсилаєте одна одній меми. А є така, де разом переживаєте розлучення, провалюєте вечірку, тікаєте від поліції або прокидаєтеся в Новому Орлеані з дуже поганими рішеннями за плечима.

Якщо хочеться кіно не про черговий любовний трикутник, а про жінок, які тримаються одна за одну навіть тоді, коли життя явно вирішило перевірити їх на міцність, ось три хороші варіанти фільмів на вечір від 24 Каналу.

"Тельма і Луїза"

Жанр: драма, роуд-муві, кримінал

IMDb: 7,6

Тельма – домогосподарка, яка втомилася від контролю чоловіка, Луїза – її значно рішучіша подруга. Вони вирушають у невелику подорож, яка мала бути просто втечею від рутини, але після трагічного інциденту перетворюється на справжню втечу від закону.

І дуже швидко стає зрозуміло: це не стільки кримінальна історія, скільки фільм про двох жінок, які вперше дозволили собі вибирати власне життя. Просто спосіб вони обрали, м’яко кажучи, не той, який радять сімейні психологи.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка має 87% позитивних рецензій критиків і 82% від аудиторії. Оглядачі особливо хвалять хімію Джини Девіс і Сьюзен Сарандон та поєднання свободи, гумору й трагедії.

"Тельма і Луїза": дивитись трейлер

"Розумниці"

Жанр: комедія

IMDb: 7,1

Емі та Моллі всю школу були ідеальними ученицями: хороші оцінки, великі плани й майже нуль часу на дурниці. А перед випуском раптом дізнаються, що їхні однокласники примудрилися і веселитися, і вступити до хороших університетів.

Тож подруги вирішують за одну ніч надолужити чотири роки пропущених вечірок. План, звісно, бездоганний – рівно до моменту, коли починає реалізовуватися.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes у фільму 96% від критиків. Його хвалять за дотепний сценарій, живу дружбу між головними героїнями та те, що підліткова комедія тут не перетворює дівчат на набір стереотипів.

"Розумниці": дивитись трейлер

"Дівчача подорож"

Жанр: комедія, пригоди

IMDb: 6,2

Чотири давні подруги їдуть до Нового Орлеана на фестиваль Essence. Колись вони були нерозлучними, але робота, сім’я та доросле життя зробили те, що вміють найкраще, – поступово розтягнули всіх у різні боки.

Поїздка мала допомогти відновити дружбу. Натомість будуть вечірки, алкоголь, сварки, романтика й кілька ситуацій, які точно не варто переказувати батькам за сімейним столом.

Що кажуть критики: вони поставилися до фільму значно тепліше, ніж може підказати його IMDb: на Rotten Tomatoes він має 91% позитивних рецензій, а глядацький рейтинг становить 78%. Оглядачі хвалять сильний акторський ансамбль і те, що за максимально безсоромною комедією ховається цілком щира історія про дружбу, яка пережила роки.

"Дівчача подорож": дивитись трейлер

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