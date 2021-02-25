Найкращі фільми, пов'язані з Лесею Українкою

25 лютого 2021 року виповнюється 150 років з дня народження Лесі Українки. Це одна з центральних фігур української культури, її твори – загальнонаціональний скарб, її вчинки, погляди на життя та політична позиція – приклад великої жінки.

До дня народження Лесі Українки ми зібрали найкращі фільми за її творами та про її життя. На жаль так сталося, що більшість стрічок за її творчістю знімалися ще за радянських часів. Сподіваємось, у міру розвитку українського кінематографа ситуація виправиться.

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"Лісова пісня" – 1961 рік

Це відома екранізація однойменної драми-феєрії Лесі Українки. Події починаються з того, що молода пара на березі річки гортає книжку Українки "Лісова пісня". Закохані разом з глядачами поринають у всесвіт, де сільський хлопець Лукаш грає на сопілці та пробуджує лісову Мавку від сну. Герої закохуються одне в одного. Заради коханого Мавка покидає лісове царство та йде до людей. Там вона знайомиться з жорстоким світом, наповненим зрадою та несправедливістю.

Дуже шкода, що "Лісова пісня" досі не отримала нове "звучання" у сучасному українському кінематографі. Сподіваємось, що майбутній проєкт, теж пов'язаний з цією драмою, пробудить інтерес у продюсерів та режисерів.

"Лісова пісня": дивитися фільм

"Мавка. Лісова пісня"

Це майбутній мультфільм, який анонсували ще у 2015 році. За сюжетом це буде не лише історія про відомих нам Мавку і Лукаша. У казці ми побачимо й інших персонажів, які відомі за твором Лесі Українки, а також абсолютно нових – Жабокиця Квуся, Водяника, Лісовика, русалку Водяницю, Польовицю та Лісовицю.

У березні 2017 року продюсери FILM.UA Group та Animagrad провели перший міжнародний пітчинг проєкту на найбільшому анімаційному форумі Європи Cartoon Movie. Україна там була представлена вперше, але багато з учасників назвали тизер "Мавка. Лісова пісня" найкращим з 50 проєктів. Дата прем'єри досі невідома. Але довкола стрічки вже сформувався цілий мультиплатформний кросмедійний бренд, який творці фільму назвали "Всесвітом Мавки".

Сподіваємось, що зовсім скоро ми зможемо побачити ці магічні кадри з тизеру на великому екрані у вигляді повноцінного фільму.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться тизер

"Блакитна троянда" – 1998 рік

Це перший драматичний твір поетеси Лесі Українки. Це психологічна драма, яка розповідає про кохання Любові Гощинської та Ореста Груїча. Головна героїня переживає внутрішній конфлікт між власними почуттями й усталеними звичаями, які забороняють жінці самовиражатися та вільно проявляти свої бажання.

Кліп з фрагментами фільму "Блакитна троянда": дивіться відео

"На полі крові. Aceldama" – 2001 рік

Фільм створено за мотивами біблійних творів Лесі Українки: "На полі крові", "Йоганна, жінка Хусова" та "Одержима". Дії першої частини фільму відбуваються поруч зі стародавнім Єрусалимом. Хтось зрадив Ісуса, а хтось залишився йому вірним. Кожній людині дано право власного вибору і право каяття, у кожного героя своя мораль та власні виправдання вчинкам.

У другій частині події розвиваються у позолочених хоромах представника Риму – тетрарха Хуси. У цьому місці до людських страждань відносяться як до цікавого способу заповнити душевну порожнечу.

"На полі крові": дивитися фільм

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"Історія кохання Лесі Українки до Сергія Мержинського"

У документальному серіалі "Гра долі" одна серія присвячена силі кохання Лесі Українки до Сергія Мержинського. У фільмі розповідають про сильну любов та дружбу між Сергієм та Лесею. За одну ніч, коли Українка сиділа поруч з ліжком передсмертного Сергія, вона написала драматичну поему "Одержима". В коханні Леся й була одержимою. Лиш в хорошому сенсі цього слова. Приїхавши його провідати, вона залишилась за ним доглядати до останнього його подиху. Він помер від туберкульозу легенів у неї на руках.

Документальний фільм "Історія кохання Лесі Українки до Сергія Мержинського": дивитися відео

"Мавка, фемінізм і 200 гривень"

Цей короткий мультфільм повинен подивитися кожен українець. Навіть той, який думає, що знає про Лесю Українку та її "Лісову пісню" все. Це історія не про стражденну й нещасну Лесю Українку, а про новаторку, бунтарку та феміністку, яка жила насиченим та цікавим життям. Леся ненавиділа, коли її жаліли. Тому настав час дізнатися її справжню.

"Мавка, фемінізм і 200 гривень": дивитись 2 серію "Книга-мандрівка. Україна" в озвучці Ірени Карпи

"Леся Українка. Узлісся"

Ось тут ми вирішили просто поділитися прекрасним тизером фільму "Леся Українка. Узлісся". Сюжет майбутньої стрічки розгортається навколо подій 1901 року, коли Українка вирушила до Мінська, щоб доглядати за коханим Сергієм Мержинським. Проєкт анонсували ще у 2019 році, але поки що невідомо, коли очікувати його в прокаті.

Лише подивіться на цю фантастичну режисерську та операторську роботу. Настав час нагадати розробникам, що фанати Лесі з нетерпінням чекають на цей фільм.

"Леся Українка. Узлісся": дивитися тизер

Фільми за творами Лесі Українки та про її життя: