6 атмосферних фільмів, які треба дивитися взимку

Зима – той час, коли найбільше хочеться насолоджуватися домашнім затишком. Ця пора року асоціюється з чимось казковим і магічним, то ж не дивно, що надихає багатьох режисерів.

Є чимало стрічок з улюбленими голлівудськими акторами, у яких події відбуваються саме в зимовий період. Які з фільмів варто подивитися, коли на вулиці сніжно та морозяно – дізнавайтеся далі.

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"Післязавтра"

Рік: 2004

Жанр: драма, пригодницький, трилер, фантастика

Рейтинг IMDb: 6.5

За сюжетом, світ перебуває на межі катастрофи, спричиненої глобальним потеплінням. Джек Хол вивчав закономірності змін пригоди й одним з перших почав говорити про ймовірну трагедію.

Син Джека вирушає в Нью-Йорк. Місто накриває величезною хвилею, а згодом все замерзає. Вижити вдалося одиницям, однак їм загрожує загибель від холоду та голоду. Головний герой не втрачає надії побачити сина живим і вирушає на його пошуки.

"Післязавтра": дивіться онлайн трейлер фільму

"Білий полон"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Рік: 2006

Жанр: драма, пригодницький, сімейний

Рейтинг IMDb: 7.3

Ця драма заснована на реальних подіях. Сюжет розгортається навколо наукової експедиції десь на просторах Антарктики, яка вирушає на пошуки метеорита. Погодні умови несподівано змінюються, починається сильний буревій, через який дослідники змушені залишити собачі упряжки та повернутися назад. Тепер вісім собак протягом шести місяців борються за виживання у неймовірному холоді та чекають на порятунок.

"Білий полон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Еверест"

Рік: 2015

Жанр: трилер, пригодницький, драма, історичний

Рейтинг IMDb: 7.1

Цей трилер, як і попередня стрічка, знятий на основі реальних подій, які відбувалися у 1996 році в Гімалаях. Одразу три експедиції під час спуску з вершини потрапляють у страшний буревій та опиняються у сніговому полоні.

"Еверест": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гора між нами"

Рік: 2017

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 6.4

Якщо ви любите фільми з Кейт Вінслет, то ця стрічка точно вам сподобається. Головним героями є лікар Бен і письменниця Алекс, які єдині вціліли після жахливої авіакатастрофи. Тепер вони мають знайти спільну мову, щоб вижити в екстремальних умовах далеких засніжених гір Колорадо. Розуміючи, що не варто чекати допомоги, вони відправляються в небезпечну далеку подорож.

"Гора між нами": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поклик пращурів"

Рік: 2020

Жанр: драма, пригодницький

Рейтинг IMDb: 6.7

В екранізації однойменного роману Джека Лондона показана історія життя пса Бака, якого викрадають з рідної домівки в Каліфорнії та везуть на Аляску. Все це відбувається у 1890-і роки. Бак стає вожаком зграї їздових собак, на його долю випадає чимало пригод, однак врешті-решт знаходить своє місце під сонцем.

"Поклик пращурів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мати"

Рік: 2023

Жанр: екшн, трилер

Рейтинг IMDb: 5.4

Завершуємо добірку новим фільмом з Дженніфер Лопес у головній ролі, який вийшов на Netflix у 2023 році.

Убивця з військовим вишколом змушена вийти з тіні, щоб захистити доньку, яку ніколи не бачила, від безжальних злочинців, які прагнуть помститися.

"Мати": дивіться онлайн трейлер фільму