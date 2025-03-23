Сюжет вражає: 3 захопливі фільми, засновані на реальних історіях

Фільми, які засновані на реальних подіях, охоплюють різноманітні жанри – як драми, так і бойовики й навіть мюзикли. Адже саме в реальному житті режисери й сценаристи віднаходять історії, які варто розповісти.

Кіно 24 зібрав захопливі фільми, основою для яких стала реальна історія з життя. Інколи правда може дивувати навіть більше, ніж вигадки.

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"Собачий полудень"

Рік: 1975

Жанр: Кримінальна драма, трилер

Рейтинг IMDb: 8.0

Троє чоловіків у спекотний полудень в Брукліні вирішують пограбувати банк. Їхній план виходить з-під контролю настільки швидко, наскільки це можливо. Один лякається і втікає, а тим часом банк оточує поліція, люди та тележурналісти. Все це перетворюється на справжній балаган.

Фільм заснований на реальній історії пограбування – двоє недосвідчених шахраїв у 1972 році зайшли зі зброєю до банку Chase Manhattan, а через кілька годин один був мертвий, а інший під вартою.

"Собачий полудень": дивіться трейлер онлайн

"Зодіак"

Рік: 2007

Жанр: Детектив, трилер, кримінал

Рейтинг IMDb: 7.7

Фільм розповідає реальну історію серійного вбивці з Сан-Франциско, який був загрозою для міста у 1960-х і 1970-х. Він назвав себе Зодіаком і спілкувався з поліцією через репортерів місцевої газети. Він відкрито глузував з них і надсилав зашифровані листи, а репортери й поліцейські намагалися зловити злочинця.

Фільм-головоломка Девіда Фінчера є одним з найкращих серед стрічок про серійних убивць. Ця справа відома тим, що злочини Зодіаку досі не розкриті.

"Зодіак": дивіться трейлер онлайн

"Далласький клуб покупців"

Рік: 2013

Жанр: Біографічна драма

Рейтинг IMDb: 7.9

Події фільму розгортаються в Далласі 1985 року. Електрик та в минулому ковбой на родео Рон Вудруф живе й не замислюється про своє здоров'я. Він багато курить, вживає алкоголь і наркотики. Лікарі діагностували Ронові СНІД і заявили, що йому залишився лиш місяць. Та чоловік не збирається здаватися – він починає лікуватись нетрадиційними методами й постачати ліки іншим хворим.

Біографічна стрічка показує реального чоловіка, який допоміг сотням хворих на СНІД. Він використовував лазівки у законодавстві, щоб продавати на чорному ринку ще не затверджені ліки. Меттью Мак-Конагей максимально трансформувався для своєї ролі й заслужено отримав Оскар.

"Далласький клуб покупців": дивіться трейлер онлайн