3 наймоторошніші фільми на реальних подіях, які можна подивитись на Netflix

Кіноісторії, створені на основі реальних подій, завжди викликають особливий інтерес. Вони мають неперевершену емоційну силу, оскільки глядачі можуть побачити на екрані те, що колись справді сталося, переживши разом з героями усі складнощі та труднощі реального життя.

Такі фільми неможливо дивитись без мурах по шкірі – кожен момент, кожна емоція відчувається набагато глибше, бо вони засновані на реальних подіях або людських долях, які справді мали місце в історії. Ми зібрали для вас список таких кіноісторій, щоб ви могли поринути в ці глибокі, часом болючі, але завжди особливі розповіді.

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Фільми на реальних подіях, які можна подивитись на Netflix

"Мавританець"

За сюжетом фільму, влада США підозрює Мохаммеда Ульд Слахі у вербуванні терористів, які були причетні до терактів 11 вересня. Замість того, щоб пред'явити йому офіційні звинувачення, Слахі потрапляє під арешт без жодної можливості захищатися в суді. Його безліч років тримають у в'язниці, позбавивши права на адвоката та нормальні юридичні процедури. Його затримання є частиною антитерористичної кампанії США, що супроводжувалася численними порушеннями прав людини.

Тільки через шість років безнадійної боротьби за свою свободу Слахі нарешті отримує право на адвоката. У цей момент в гру вступають адвокатка Ненсі Голландер та її помічниця Тері Дункан, які вирішують взяти на себе його справу. Обидві жінки починають важку і небезпечну боротьбу з урядовою машиною, намагаючись виявити несправедливість, що сталася з їхнім підзахисним, і розкрити правду.

"Мавританець": дивіться онлайн трейлер фільму

Віднайти доказову базу для того, щоб довести невинність Слахі, виявляється надзвичайно складним завданням, адже всі офіційні звинувачення тримаються на непідтверджених припущеннях і таємних свідченнях. Проте завдяки титанічній праці Ненсі та Тері, а також відвазі Мохаммеда, вдалося розкрити приголомшливу істину: його затримання було не лише незаконним, а й жорстоким порушенням його прав.

"Самозванець"

За сюжетом документального фільму, йдеться про молодого француза, який переконує одну техаську родину, що він є їхнім 16-річним сином, який зник три роки тому.

"Самозванець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Рятувальна операція"

За сюжетом фільму, розповідається про хроніки надзвичайної та героїчної рятувальної операції, що відбулася у 2018 році, коли група дітей застрягла в підводних тайських печерах. Сюжет зосереджений на драматичних подіях, що розгорнулися у печері Тхамлуанг, де 12 тайванських підлітків і їх тренер потрапили в пастку після того, як сезонні дощі затопили входи до печери, заблокувавши шлях до виходу.

"Рятувальна операція": дивіться онлайн трейлер фільму

17 днів в умовах повної ізоляції, холодних водах і обмежених ресурсах змусили дітей і тренера боротись за виживання, поки рятувальники намагалися знайти спосіб вивести їх на поверхню.

Рятувальна операція стала однією з найскладніших та масштабних в історії.