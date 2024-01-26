Готуйте попкорн: 5 високорейтингових фільмів, заснованих на реальних подіях

Нарешті закінчення важкого робочого тижня! Саме час віддихнути та набратись сил, щоб рухатись далі. Чудовий варіант, як можна провести ці вихідні – обрати для перегляду фільм, заснований на реальних подіях.

Ці стрічки точно триматимуть в напрузі до останнього, адже історії не вигадані, а справжні. Тому обирайте фільм у матеріалі 24 Каналу та насолоджуйтесь відпочинком сповна.

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Фільми на реальних подіях

"Аутсайдери"

Імперія Генрі Форда знаходиться на межі розпаду і розглядає можливість злиття з компанією Енцо Феррарі. Однак на останньому етапі Феррарі відмовляється від угоди. Заради порятунку свого автомобільного бізнесу від занепаду та для того, щоб відомий Феррарі отримав свою порцію помсти, Форд доручає конструктору створити потужний автомобіль, який зможе випередити італійців на перегонах в Ле Мані.

"Аутсайдери": дивіться онлайн трейлер фільму

"Легенда Г'ю Гласса"

Фільм розповідає історію реального виживання мисливця Г'ю Гласса на початку XIX століття. Протягом тривалого часу герой жив серед місцевого індіанського племені й тепер веде збирачів хутра по безмежних просторах Дикого Заходу.

"Легенда Г'ю Гласса": дивіться онлайн трейлер фільму

"З міркувань совісті"

Одна з видатних військових драм XXI століття, що базується на реальних подіях. Десмонд Досс, віруючий чоловік, вирішив не залишатися в тилу під час початку Другої світової війни, але з релігійних міркувань відмовився брати зброю у руки.

Попри це, Десмонд зумів ефективно допомагати своїй батьківщині на полі бою, відзначившись беззбройним протистоянням та заслуживши Медаль пошани США.

"З міркувань совісті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Глибоководний горизонт"

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На буровій платформі стався вибух газу, що призвів до втрати 11 життів та пошкодження здоров'я ще 17 нафтовиків. Фільм-катастрофа розглядає послідовність рішень нафтовидобувної компанії, які привели до цієї трагедії.

Заради зниження витрат і прискорення технічних процесів, керівництво проігнорувало важливі аспекти техніки безпеки за згодою старшого нафтовика платформи, Джиммі Гаррелла. Результатом стало найбільше екологічне лихо в Мексиканській затоці та мільярдні штрафи.

"Глибоководний горизонт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чорнобиль"

Сюжет розгортається після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції, що стало однією з найбільших техногенних катастроф в історії.

"Чорнобиль": дивіться онлайн трейлер фільму