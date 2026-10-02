ТОП фільмів на реальних подіях, після яких захочеться перевірити факти

Сценаристи можуть вигадати все, що завгодно, але іноді реальне життя дивиться на Голлівуд і каже: "Посуньтеся, зараз покажу, як треба". Судова війна за картину вартістю мільйони, золота афера та вдова, яка побудувала імперію шампанського, – і все це не просто фантазія авторів.

24 Канал зібрав три фільми, засновані на реальних подіях, після яких неодмінно захочеться відкрити Google і перевірити: "Невже це справді було?"

"Жінка в золотому"

Рік: 2015

Жанр: біографічна, історична драма

У центрі сюжету – Марія Альтман, літня єврейка, яка через десятиліття після втечі з Відня вирішує повернути картини, викрадені нацистами у її родини. Головний скарб – знаменитий "Портрет Аделі Блох-Бауер I" Густава Клімта, відомий як "Золота Адель".

Разом із молодим адвокатом Ренді Шенбергом Марія вступає у юридичну боротьбу з Австрією, яка зовсім не горить бажанням віддавати картину, що давно стала національним символом. Тобто звичайна сімейна суперечка за спадщину, тільки на кону – Клімт і мільйони доларів.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка має 58% позитивних рецензій критиків і значно тепліші 79% від глядачів. Рецензенти хвалили Гелен Міррен і Раяна Рейнольдса, хоча частина критиків вважала, що настільки неймовірну реальну історію можна було розповісти значно гостріше й драматичніше.

"Жінка в золотому": дивитись трейлер

"Мадам Кліко"

Рік: 2024

Жанр: історична біографічна драма

Після смерті чоловіка Барб-Ніколь Кліко залишається не лише вдовою, а й власницею виноробного бізнесу, який переживає далеко не найкращі часи. Початок XIX століття, жінкам бізнесом займатися особливо не радять, навколо війни та фінансові проблеми – коротше, чудовий момент, щоб побудувати світову імперію шампанського.

Барб-Ніколь бере керування компанією у свої руки, переживає політичні та фінансові кризи й зрештою перетворює Veuve Clicquot на бренд, який знають через два століття.

Що кажуть критики: зараз на Rotten Tomatoes фільм має 79% позитивних рецензій. Особливо хвалять Гейлі Беннетт у головній ролі, атмосферу та красиву операторську роботу. Водночас частина оглядачів вважає, що сценарій міг би значно глибше розкрити настільки цікаву історичну постать.



"Мадам Кліко": дивитись трейлер

"Темні часи"

Рік: 2017

Жанр: біографічна, історична, воєнна драма

Дія розгортається у травні 1940 року, коли Вінстон Черчилль лише стає прем'єр-міністром Великої Британії. Німецькі війська стрімко просуваються Європою, Франція опиняється на межі поразки, а всередині британського уряду дедалі голосніше обговорюють можливість переговорів із Гітлером.

Черчиллю доводиться обирати між мирними переговорами та продовженням боротьби – і робити це під тиском власної партії, короля та цілком реальної загрози вторгнення. Тобто перші дні на новій роботі у нього були трохи напруженішими, ніж звичайне знайомство з колегами.

Що кажуть критики: оглядачі особливо захоплювалися перевтіленням Олдмена, називаючи його виконання Черчилля однією з найсильніших ролей у кар'єрі актора. Водночас окремі критики зауважували, що стрічка місцями надто прямолінійно підкреслює свої меседжі.

"Темні часи": дивитись трейлер

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