24 Канал зібрав 5 детективних трилерів із неочевидними поворотами, де краще не читати спойлери перед переглядом.

"Зникла безвісти"

Рік: 2023

IMDb: 7,1

18-річна Джун чекає на повернення матері з відпустки в Колумбії, але та безслідно зникає. Дівчина починає власне розслідування через пошуковики, соцмережі, банківські акаунти й камери спостереження – і поступово розуміє, що про маму знала далеко не все.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 88%. Оглядачі хвалять швидкий темп і постійні сюжетні повороти, хоча визнають: іноді сценарій настільки старається вас обдурити, що логіка теж бере невелику відпустку.

"Зникла безвісти": дивитись трейлер

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"Я тебе бачу"

Рік: 2019

IMDb: 6,8

У маленькому містечку зникає хлопчик. Детектив Грег Гарпер береться за справу, а тим часом у його власному будинку починають відбуватися дивні речі: зникають предмети, лунають незрозумілі звуки, а родина явно не розповідає одне одному всього.

Що кажуть критики: 73% на Rotten Tomatoes. Критики відзначають атмосферу, напругу й те, як фільм кілька разів повністю змінює наше уявлення про події. Деякі повороти трохи натягнуті, але фінал вгадати справді непросто.

"Я тебе бачу": дивитись трейлер

"Костюм"

Рік: 2022

IMDb: 7,2

Леонард – тихий англійський кравець, який шиє костюми для чиказьких гангстерів. Одного вечора його майстерня перетворюється на місце розборок, де кожен щось приховує, кожен комусь бреше, а найспокійніша людина в кімнаті може виявитися зовсім не такою простою.

Що кажуть критики: у фільму 86% на Rotten Tomatoes. Рецензенти особливо хвалили Марка Райленса, камерну атмосферу та сценарій, який працює майже як театральна вистава з постійними обманками. Без вибухів кожні п'ять хвилин – і дивним чином усе одно напружено.

"Костюм": дивитись трейлер

"Чорна скринька"

Рік: 2021

IMDb: 7,2

Після загадкової авіакатастрофи аналітик Матьє отримує записи з чорної скриньки й має встановити причину трагедії. Офіційна версія з'являється швидко, але чоловік помічає деталі, які не сходяться. І замість того, щоб спокійно піти додому, робить те, що завжди роблять герої трилерів: починає копати далі.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes у французького трилера аж 94%. Оглядачі хвалять напругу, технічну достовірність і параноїдальну атмосферу, хоча фінальна третина для декого стає трохи перевантаженою.

"Чорна скринька": дивитись трейлер

"Ручна поклажа"

Рік: 2024

IMDb: 6,5

Працівника служби безпеки аеропорту Ітана шантажує загадковий незнайомець. Йому наказують пропустити на борт небезпечну валізу – інакше наслідки будуть дуже неприємними. Звичайна різдвяна зміна в аеропорту, одним словом.

Що кажуть критики: фільм отримав 87% на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалили Тарона Еджертона, Джейсона Бейтмана та старомодну напругу в стилі бойовиків 90-х. Логіки подекуди хочеться трохи більше, зате нудьгувати точно не доведеться.

"Ручна поклажа": дивитись трейлер

Маємо для вас ще одну добірку детективів, які точно не дадуть нудьгувати ввечері. Тут усе як ми любимо: загадки, підозрювані й фінали, після яких хочеться перемотати фільм назад і перевірити, де саме вас обдурили.