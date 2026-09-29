24 Канал собрал 5 детективных триллеров с неожиданными поворотами сюжета, перед просмотром которых лучше не читать спойлеры.
"Пропала без вести"
Год: 2023
IMDb: 7,1
18-летняя Джун ждет возвращения матери из отпуска в Колумбии, но та бесследно исчезает. Девушка начинает собственное расследование с помощью поисковых систем, социальных сетей, банковских счетов и камер наблюдения – и постепенно понимает, что о маме знала далеко не все.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 88%. Обозреватели хвалят быстрый темп и постоянные сюжетные повороты, хотя признают: иногда сценарий настолько старается вас обмануть, что логика тоже берет небольшой отпуск.
"Пропавшая без вести": смотреть трейлер
"Я тебя вижу"
Год: 2019
IMDb: 6,8
В маленьком городке пропадает мальчик. Детектив Грег Харпер берется за дело, а тем временем в его собственном доме начинают происходить странные вещи: пропадают предметы, раздаются непонятные звуки, а семья явно не рассказывает друг другу всего.
Что говорят критики: 73% на Rotten Tomatoes. Критики отмечают атмосферу, напряжение и то, как фильм несколько раз полностью меняет наше представление о событиях. Некоторые повороты сюжета немного натянуты, но финал угадать действительно непросто.
"Я тебя вижу": смотреть трейлер
"Костюм"
Год: 2022
IMDb: 7,2
Леонард – тихий английский портной, который шьет костюмы для чикагских гангстеров. Однажды вечером его мастерская превращается в место разборок, где каждый что-то скрывает, каждый почему-то лжет, а самый спокойный человек в комнате может оказаться совсем не таким простым.
Что говорят критики: у фильма 86% на Rotten Tomatoes. Рецензенты особенно хвалили Марка Райленса, камерную атмосферу и сценарий, который работает почти как театральная постановка с постоянными поворотами. Без взрывов каждые пять минут – и, как ни странно, все равно напряженно.
"Костюм": смотреть трейлер
"Черный ящик"
Год: 2021
IMDb: 7,2
После загадочной авиакатастрофы аналитик Матье получает записи с черного ящика и должен установить причину трагедии. Официальная версия появляется быстро, но мужчина замечает детали, которые не сходятся. И вместо того, чтобы спокойно пойти домой, делает то, что всегда делают герои триллеров: начинает копать дальше.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у французского триллера целых 94%. Обозреватели хвалят напряжение, техническую достоверность и параноидальную атмосферу, хотя финальная треть для некоторых становится немного перегруженной.
"Черный ящик": смотреть трейлер
"Ручная кладь"
Год: 2024
IMDb: 6,5
Сотрудника службы безопасности аэропорта Итана шантажирует загадочный незнакомец. Ему приказывают пропустить на борт опасный чемодан – иначе последствия будут очень неприятными. Обычная рождественская смена в аэропорту, одним словом.
Что говорят критики: фильм получил 87% на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалили Тарона Эджертона, Джейсона Бейтмана и старомодное напряжение в стиле боевиков 90-х. Логики местами хотелось бы чуть больше, зато скучать точно не придется.
"Ручная кладь": смотреть трейлер
У нас для вас еще одна подборка детективов, которые точно не дадут заскучать вечером. Здесь все так, как мы любим: загадки, подозреваемые и финалы, после которых хочется перемотать фильм назад и проверить, где именно вас обманули.