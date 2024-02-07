5 захопливих стрічок з Ештоном Кутчером, від яких важко відірватись

Сьогодні святкує свій День народження американський актор і телеведучий Ештон Кутчер. Найкращий спосіб висловити йому привітання – це насолодитися переглядом фільму або серіалу, в якому знаменитий актор зіграв роль.

Обирайте стрічку в матеріалі 24 Каналу. Привітайте актора у день свята та забезпечте собі незабутній вечір у компанії цього красеня!

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Найкращі стрічки з Ештоном Кутчером

"Ефект метелика"

Жанр: фантастика, драма, трилер

Еван успадкував від свого неврівноваженого батька, який зараз перебуває в психіатричному закладі, невідому хворобу: він не може згадати деякі епізоди свого минулого, при цьому в ці моменти відбувалися дивні, а іноді й жахливі події.

Підрісши та вступивши до коледжу, Еван робить дивне відкриття. При читанні щоденників, які він вів у дитинстві за порадою лікаря, виявляється, що Еван може повертатися в минуле і змінювати своє майбутнє своїми діями.

"Ефект метелика": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хлопаки"

Жанр: фантастика, бойовик, комедія

Сюжет серіалу розгортається у світі, де існують супергерої, що вважаються справжніми зірками. Вони популярні й обожнювані всіма. Проте за ідеальним обличчям ховається темний світ наркотиків і сексу, а більшість героїв виявляються не найприємнішими особистостями.

З метою контролю за супергероями ЦРУ створює спеціальний загін, неофіційно відомий як "Хлопаки", члени якого, завжди готові призначити заслужене покарання надто агресивним героям.

"Хлопаки": дивіться онлайн трейлер серіалу

"День Святого Валентина"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Жанр: комедія

Наближається улюблене свято закоханих. Однак, чого ми очікуємо від Дня Святого Валентина? Творці фільму поставили це питання парам та тим, чиє серце вільне, досліджуючи тему зустрічей, розставань та побудови стосунків. Вони розглядають ці аспекти, виходячи з очікувань і уявлень про те, яким має бути цей особливий день 14 лютого.

"День Святого Валентина": дивіться онлайн трейлер фільму

"До тебе чи до мене"

Жанр: комедія, мелодрама

Коли найкращі друзі Деббі та Пітер, які є абсолютними протилежностями, обмінюються місцем проживання на тиждень, вони отримують можливість детальніше познайомитися зі способом життя одне одного. Це може розпалити вогник кохання між ними.

"До тебе чи до мене": дивіться онлайн трейлер фільму

"Більше, ніж секс"

Жанр: комедія, мелодрама

Вільні стосунки дозволяють зустрічатися з ким завгодно і не нести жодних зобов'язань. Всі головні герої цього фільму мріють про такий тип взаємин. Але нікому ще не вдалося стримати потужні почуття, тож раптова любов переплітала долі двох молодих людей, які, попри свої старання, визнали, що не можуть жити одне без одного.

"Більше, ніж секс": дивіться онлайн трейлер фільму