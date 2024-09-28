Ці фільми та серіали стали важливими в її кар'єрі й допомогли акторці здобути міжнародне визнання. Обирайте один із них у матеріалі Кіно 24 та насолоджуйтесь переглядом, відкриваючи для себе багатогранний талант Хіларі Дафф!

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Фільми та серіали з Хіларі Дафф

"Історія Попелюшки"

Випускниця Сем Монтгомері веде нелегке життя під одним дахом із деспотичною мачухою та двома егоїстичними зведеними сестрами, які постійно ускладнюють її будні. У реальному світі дівчина почувається самотньою і не знаходить підтримки серед близьких. Проте в онлайн-просторі все інакше – тут вона спілкується з загадковим хлопцем, з яким у неї розвиваються щирі та теплі стосунки.

Коли Сем дізнається, що її віртуальний співрозмовник насправді є шкільною зіркою – захисником футбольної команди, вона відчуває справжній шок. Попри взаємну симпатію, дівчина не наважується зробити крок назустріч і зблизитися з ним у реальному житті, адже страх перед змінами та невпевненість заважають їй повірити в себе і можливість щасливого майбутнього.

"Історія Попелюшки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Та, що говорить з привидами"

Мелінда Ґордон – жінка з унікальним даром, який дозволяє їй спілкуватися з примарами. Ці душі померлих не можуть знайти спокій і залишаються прив’язаними до нашого світу через незавершені справи та проблеми, які переслідують їх після смерті.

Мелінда використовує свій надприродний талант, щоб допомогти цим душам завершити те, що вони не встигли за життя. Вона стає посередником між світом живих і мертвих, розв'язуючи заплутані ситуації та дозволяючи примарам знайти спокій, тим самим допомагаючи їм перейти на інший бік. Щоразу це приводить Мелінду до нових загадкових і часто емоційних історій, де її дар стає ключем до розв'язання прихованих таємниць минулого.

"Та, що говорить з привидами": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Юна"

У центрі сюжету – Ліза, розумна й приваблива жінка, яка колись побудувала успішну кар'єру у видавничому бізнесі. Однак ці успіхи залишилися позаду – минуло п'ятнадцять років, і зараз її життя змінилося кардинально. Тепер Ліза – домогосподарка, яка переживає розлучення і зустрічається з новими викликами.

Колишній чоловік знайшов молоду коханку й залишив Лізі величезні борги за будинок, з якими їй тепер доводиться самій розбиратися. Її доросла дочка поїхала за кордон за програмою обміну, тож Ліза залишилася на самоті, з необхідністю починати все спочатку. Вона змушена знову вийти на роботу і намагатися збудувати нове життя, але перед нею постає важке питання: як почати все з нуля, якщо тобі вже не двадцять?

"Юна": дивіться онлайн трейлер серіалу

На честь Дня народження Хіларі Дафф чудовим способом привітання може стати перегляд одного з її фільмів або серіалів. Це не лише можливість насолодитися акторською грою знаменитості, а й віддати данину її багаторічній кар'єрі на екрані. Виберіть свій улюблений фільм чи серіал з участю Хіларі Дафф, створіть затишну атмосферу і проведіть час, захоплюючись її ролями.