Найпопулярніші фільми та серіали на MEGOGO: що подивитися ввечері

Найбільший медіасервіс України MEGOGO підбив підсумки популярності контенту серед користувачів платформи за 3 квартал 2023 року. Які фільми та серіали потрапили до цього списку – читайте далі.

У розділах "фільми", "серіали" та "дитячий контент" подано 10 найпопулярніших назв, які відібрані на основі загальної тривалості переглядів та прослуховувань в годинах на медіасервісі, а також "фільми у покупці" за кількістю проданих. Цим з 24 Каналом поділилася пресслужба MEGOGO.

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Найпопулярніші фільми за категоріями на MEGOGO



Найпопулярніше на MEGOGO / MEGOGO

Поштучна покупка (TVOD)

Рейтинг очолив третій епізод "Вартових галактик", що став останньою і, мабуть, найемоційнішою частиною трилогії. Також в цю найпопулярнішу трійку потрапили:

"Барбі" від Warner Broth – найкасовіший фільм прокаті, який зчинив справжній "рожевий бум" у світі;

"Трансформери: Час Звіроботів" – який став уже сьомим фільмом франшизи.

Шосте місце в рейтингу взяла українська трагікомедія "Люксембург, Люксембург" режисера Антоніо Лукіча, яка недавно визнана лауреатом трьох нагород на церемонії вручення премії "Кіноколо". Фільм розповідає історію двох близнюків, які мають одне обличчя, але живуть абсолютно різними долями. Також в кінорейтинг увійшли такі фільми, як "Аватар 2", "Втікач", "Русалонька", "Флеш", "Індіана Джонс і Реліквія долі", і "Джон Уік 4".

Передплата (SVOD)

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

У третьому кварталі фільм "Мирний-21" поступився своїм лідерством легендарному бойовику "Топ Ґан: Меверік" та комедії "Загублене місто" від Paramount.

Далі в рейтингу повне жанрове різноманіття:

комедійний бойовик "Агент Джонні Інгліш: Нова місія";

історична драма "Вавилон";

сімейні пригоди "Великий червоний пес Кліффорд".

Та інші рейтингові історії – як культові, так і нові.

Безплатний перегляд (AVOD)

Окрім фільмів доступних для купівлі та передплати, на MEGOGO є велика колекція безплатного контенту. П’ятірку лідерів тут очолюють такі стрічки:

бойовик "Гра тіней" з Ліамом Нісоном;

"Підстава";

"Русалка на суші";

"Небезпечний елемент";

"Лікар: Учень Авіценни".

У наступну п’ятірку найпопулярніших безплатних кінострічок входять проєкти українського виробництва, декілька з яких підтримували свої позиції в топі протягом попереднього кварталу: "Кіборги" від Ахтема Сеітаблаєва, "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"" від Івана Тимченка, "Крути 1918" від Олексія Шапарєва, "Ой!" від Ольги Золотарьової та "Герой мого часу" від Антоніни Ноябрьової.

Українське виробництво

Говорячи виключно про українське кіно з різними способами доступу на MEGOGO, лідерство в рейтингу за минулий квартал продовжує тримати фільм "Мирний-21", який є воєнною драмою 2023 року, режисера Ахтема Сеітаблаєва. На другому місці розташовується стрічка "Люксембург, Люксембург", а третю позицію займає "Снайпер. Білий Ворон (Розширена версія)". Останній фільм був лідером за кількістю переглядів на медіасервісі протягом минулого року і також очолював рейтинг у першому кварталі 2023 року. Шість з десяти фільмів у цьому списку належать до воєнної та історичної тематики, решта є комедіями, такими як "Скажене весілля 2", "Любов і блогери", і "Ой!".



Найпопулярніші фільми на MEGOGO / MEGOGO

Серіали, що дивилися найдовше на MEGOGO

Передплата (SVOD)

Протягом всіх трьох кварталів 2023 року у списку найпопулярніших серіалів незмінно очолює постапокаліптична культова історія "Ходячі мерці". Проте інші два учасники топ-3 змінилися, і на друге місце вибралися "Жіночий лікар" та "Будиночок на щастя". До десятки також увійшли інші українські серіали, такі як:

"Колір пристрасті";

"Дільничний з ДВРЗ";

"Спіймати Кайдаша";

"Розтин покаже".

Серед популярних американських сюжетів варто відзначити такі:

"Мільярди";

"Рей Донован";

"Отець Браун".

Безплатний перегляд (AVOD)

Найкращі 4 серіали тримають свої позиції протягом трьох кварталів поспіль, інколи лише обмінюються місцями між собою. Цю групу очолюють "Папаньки", "Міст", "Кріпосна", і "Моя улюблена Страшко". У цьому сезоні десятку також поповнив документальний серіал "Воїни", виробництва студії MEGOGO ORIGINALS, який складається з 6 частин. Кожен епізод цього серіалу – це розповідь про військових, які раніше мали цивільні професії, але вийшли на захист країни з початком війни 24 лютого.



Найпопулярніші серіали на MEGOGO / MEGOGO

Анімаційні фільми

Передплата (SVOD)

У рейтингу передплати на першому місці з'явився новий фаворит – "Їжак Сонік 2", витіснюючи незмінного лідера попередніх кварталів – мультфільм "Зоотрополіс" на друге місце. Третю, четверту та п'яту позиції утримують стабільно:

"Ваяна";

"Тачки";

"Корпорація монстрів".

Анімаційні серіали

Передплата (SVOD)

Маленькі глядачі зацікавлені у мультсеріалах, доступних за передплатою MEGOGO. Культовий "Губка Боб Квадратні Штани" та улюблений "Щенячий патруль" продовжують утримувати лідерство, але в порівнянні з попереднім кварталом "Лего Ніндзяго: Майстри Спiнжитсу. Сини Гармадону" набувають популярності, обігнавши своїх конкурентів за тематикою, таких як "Черепашки-ніндзя".

Безплатний перегляд (AVOD)

Пройшло вже 25 років з виходу першої серії мультсеріалу "Оггі та кукарачі", а він продовжує завойовувати серця глядачів по всьому світу, очолюючи рейтинг безплатних переглядів на MEGOGO. На другому місці розташувався "такий один в нас на мільйон" – "Пес патрон", який здобув велику популярність серед не лише маленьких, але й дорослих фанатів. Важливо зазначити, що в цьому рейтингу не єдиний український мультсеріал, оскільки "Пригоди Котигорошка та його друзів" та український анімаційний серіал "Козаки. Футбол" також приєдналися до нього.



Найкращі мультфільми та мультсеріали на MEGOGO / MEGOGO