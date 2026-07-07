10 найпопулярніших фільмів і серіалів Netflix, які зараз дивляться українці

Уподобання української аудиторії часто відрізняється від того, чому віддають перевагу, наприклад, європейці. І це добре. Адже зараз у топі переглядів є сучасна стрічка про війну, яка поєднюється з романтикою та іншими жанрами.

Далі у матеріалі 24 Канал розповість, який топ фільмів і серіалів зараз популярний в Україні на платформі Netflix.

Які фільми зараз дивляться українці на Netflix

"Повідомлення до Ізабелі", 2026

Рейтинг IMDb: 7,4

Джил переживає втрату сестри, яка з народження мала серйозні проблеми зі здоров'ям. Однак для дівчини це стало справжнім ударом. Щоб не втрачати зв'язок із сестрою хоча б символічно, Джил регулярно надсилає голосові повідомлення на її старий номер телефону. Проте дівчина навіть не здогадується, що всі її повідомлення потрапляють до агента з нерухомості з Остіна, на ім'я Весс.

"Повідомлення до Ізабелі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кіллхаус", 2026

Рейтинг IMDb: 6,6

Екшн-трилер розповідає про спецпідрозділи 3-ї ОШБр, ГУР та СБУ, які об'єдналися, щоб евакуювати цивільну пару та американську журналістку з тимчасово окупованої території. Сценарій стрічки консультували військові експерти та аналітики ЦРУ, а 80% акторського складу – це понад 200 чинних військовослужбовців та ветеранів із реальним бойовим досвідом.

"КІЛЛХАУС": дивіться онлайн трейлер фільму

"Братик", 2026

Рейтинг IMDb: 5,5

Радд – успішний та досвідчений агент із нерухомості. Його життя змінюється, коли герой отримує несподіваний дзвінок із лікарні. Приїхавши туди, він бачить незнайомця, на ім'я Маркус. Виявляється, що чоловік втік із психіатричної лікарні, а для Радда він вже і не такий незнайомець.

"Братик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Офісний роман", 2026

Рейтинг IMDb: 5,8

Джекі Круз очолює успішну компанію й стає її генеральною директоркою. Вона запроваджує доволі жорсткі правила в роботі та колективі – жодних приятельських чи дружніх стосунків, а найважливіше – не заводити службові романи, адже це, як вона переконана, негативно впливає на роботу та атмосферу в колективі.

"Офісний роман": дивіться онлайн трейлер фільму

"Як все заплутано", 2009

Рейтинг IMDb: 6,6

Головна героїня – власниця пекарні та мати трьох дорослих дітей. Хто б міг подумати, що саме вона опиниться у любовному трикутнику. Нові почуття до колишнього чоловіка чи стосунки з архітектором – кого обере Джейн?

"Як все заплутано": дивіться онлайн трейлер фільму

Які серіали зараз дивляться українці на Netflix

"Я тебе відшукаю" (1 сезон), 2026

Рейтинг IMDb: 7,2

Мінісеріал знятий за мотивами однойменного роману 2023 року, автором якого є американський письменник Гарлан Кобен. Колишній професор права Девід Берроу відбуває довічне покарання за холоднокровне вбивство свого трирічного сина. Він завжди наполягав на своїй невинності, але докази проти нього. Одного разу чоловік дізнається, що його син, можливо, живий, тому починає діяти.

"Я тебе відшукаю": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Оазис" (1 сезон), 2026

Рейтинг IMDb: 5,4

Події розгортаються на розкішному курорті під назвою Оазис – місці, куди заможні люди приїжджають, щоб насолодитися відпочинком у справжньому райському куточку. Та ідилія руйнується, коли один із гостей загадково зникає.

"Оазис": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Аватар: Останній захисник" (2 сезон)

Рейтинг IMDb: 7,2

Події розгортаються одразу після перемоги над армією Нації Вогню у Північному племені води. Аанг разом із друзями, Катарою та Соккою, вирушає в подорож, щоб знайти та опанувати магію Землі – наступну стихію. Їхня головна мета – допомогти Аватару підготуватися до вирішальної битви, щоб відновити баланс у світі, де домінує жорстока Нація Вогню.

"Аватар: Останній захисник": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Свідок", 2026

Рейтинг IMDb: 6,5

Сюжет розгортається навколо реальної трагедії Рейчел Нікелл, яку жорстоко вбили у 1992 році в Лондоні неподалік від Вімблдонського парку. Свідком цього страшного злочину став її син Алекс, якого знайшли поруч із тілом матері. На той момент хлопчикові було лише два роки.

"Свідок": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Берлін і Пані з горностаєм", 2026

Рейтинг IMDb: 6,9

Берлін та Даміан знову збирають банду, а їхня пригода цього разу відбувається у сонячній Севільї. Їхній план пограбування стає все витонченішим і хитрішим, що у результаті навіть замовник ризикує залишитись ошуканим.

"Берлін і Пані з горностаєм": дивіться онлайн трейлер серіалу

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