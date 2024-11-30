6 найцікавіших фільмів та серіалів, які варто буде переглянути на Netflix у грудні 2024

Грудень – час затишних вечорів, яскравих гірлянд, а також довгоочікуваних прем’єр. Цього місяця Netflix потішить глядачів різноманіттям новинок: від захопливих драм до магічних різдвяних історій.

У грудні 2024 вийде чимало цікавих новинок. Серед них – шпигунський трилер з Кірою Найтлі, мюзикл Сабріни Карпентер та екранізація "100 років самотності", пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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"Те Різдво"

Прем'єра: 29 листопада

Події фільму розгортаються в містечку Веллінгтон-он-Сі. Величезна сніжна буря змінює плани мешканців, зокрема й Санти Клауса. Святкову анімацію зняли за мотивами дитячих книжок британського письменника Річарда Керліса, який створив сценарії до таких популярних фільмів, як "Ноттінг-Гілл", "Насправді кохання".

"Те Різдво": дивіться трейлер онлайн

"Черчилль на війні"

Прем'єра: 4 грудня

Документальний мінісеріал розповідає про життя, стратегію та важливі події в долі Вінстона Черчилля на тлі Другої світової війни. У стрічці зібрані записи виступів і промов Черчилля, розповіді про нього від істориків та політиків. Серіал покаже, як Черчиллю вдалося згуртувати британський народ у 1940 – 1941 роках.

"Черчилль на війні": дивіться трейлер онлайн

"Чорні голуби"

Прем'єра: 5 грудня

Події шпигунського трилера відбуваються на Різдво у Лондоні. Головна героїня – кмітлива жінка та віддана дружина Хелен, яка також є професійною шпигункою. Вона вже 10 років працює на організацію "Чорні голуби" та передає секрети свого чоловіка-політика.

Коли таємного коханця шпигунки вбивають, її керівниця просить допомоги в старого друга Хелен. Їм потрібно розкрити масштабну змову, що пов'язує злочинний світ з майбутньою геополітичною кризою.

"Чорні голуби": дивіться трейлер онлайн

"Безглузде Різдво з Сабріною Карпентер"

Прем'єра: 6 грудня

Відома попспівачка презентує шанувальникам святковий мюзикл, де зібрані хіти, пісні з нового мініальбому fruitcake, несподівані дуети й кумедні епізодичні ролі. Сабріна Карпентер розповіла, що це її власний погляд на класичне святкове вар'єте.

"Безглузде Різдво з Сабріною Карпентер": дивіться трейлер онлайн

"100 років самотності"

Прем'єра: 11 грудня

Це екранізація легендарного роману Габріеля Гарсіа Маркеса 1967 року, що складається з 16 серій. Серіал, знятий у Колумбії, розповість історію родину Буендіа. Їх "мучать божевілля, неможливе кохання, війна та страх перед прокляттям, яке прирікає їх на сто років самотності в міфічному місті Макондо".

"100 років самотності": дивіться трейлер онлайн

"Ручна поклажа"

Прем'єра: 13 грудня

Події трилера відбуваються напередодні різдвяних свят. Таємничий мандрівник вимагає в молодого агента транспортної служби, щоб він пропустив небезпечний пакет через охорону й доправив його на борт рейсу. Агент має проявити свої найкращі риси характеру, щоб врятувати пасажирів та аеропорт.

"Ручна поклажа": дивіться трейлер онлайн