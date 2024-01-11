5 нових серіалів, які можна буде подивитись на Netflix уже сьогодні

Сьогодні ввечері кожен кіноман точно знайде, чим зайнятися. Оскільки на платформі Netflix виходять аж 5 абсолютно різних за жанрами стрічок.

У добірці 24 Каналу ви точно знайдете щось на свій смак. Тут є і кримінал, і детектив, і комедія, а також драма та улюблений дитячий мультфільм "Сонік Прайм" 3 сезон.

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Стрічки, які можна подивитись на Netflix уже сьогодні

"Хлоп'я поглинає всесвіт"

Жанр: кримінал, драма, детектив

Це новий мінісеріал, який виходить на Neflix сьогодні. Брисбен, 1980-ті роки. Молодий чоловік усвідомлює невблаганну реальність і намагається вистояти перед небезпекою, що знову і знову підстерігає його родину.

"Хлоп'я поглинає всесвіт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чемпіон"

Жанр: драма

Репер Боско виходить із тюрми та готовий повернутися на музичну сцену. Проте його сестра Віта розпочинає власну кар'єру, і міцний зв'язок у їхній родині стає предметом випробувань.

"Чемпіон": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Убивчий суп"

Кіно навчає нас вірити у неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Жанр: комедія, драма, трилер

Сваті мріє відкрити свій власний ресторан, але несподівано вчинене вбивство руйнує її плани. Разом з коханцем вони ризиковано вирішують здійснити несподіваний крок: він бере на себе роль її чоловіка.

"Убивчий суп": дивіться онлайн трейлер фільму

"Детектив Форст"

Жанр: детектив, драма

Детектива звільняють через його нестандартні підходи до розслідування. Для того щоб вирішити загадкову серію жорстоких вбивств, йому доводиться об'єднати сили з журналісткою.

"Детектив Форст": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сонік Прайм" 3 сезон

Жанр: мультфільм, фентезі, пригоди

Епічна сутичка з доктором Егменом розколює космос. Сонік стрімко перетинає паралельні виміри, щоб знайти своїх друзів і врятувати всесвіт.

"Сонік Прайм": дивіться онлайн трейлер мультфільму