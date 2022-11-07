"Незабутнє Різдво", "Корона", "Венздей": листопадові новинки Netflix 2022

Netflix представив повний список нових фільмів та серіалів, які з'являться на стрімінгу у листопаді 2022 року. Що дебютує цього місяця – дивіться на Кіно 24.

Ласкаво просимо до списку довгоочікуваних новинок Netflix, що з’являться у листопаді 2022 року. Серед прем’єр – продовження серіалу "Корона", різдвяні комедії, багато сімейних картин та довгоочікуваний приквел "Сімейки Адамсів".

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Фільми та серіали Netflix, що вийдуть у листопаді 2022 року – список

" Сім’я Клаусів 2 ", 7 листопада. Сімейний фільм про Клауса, який розносить подарунки, продовження голландської різдвяної стрічки.

", 7 листопада. Сімейний фільм про Клауса, який розносить подарунки, продовження голландської різдвяної стрічки. "Корона", 5 сезон, 9 листопада. Продовження легендарного серіалу про королівську сім’ю з оновленим акторським складом.

"Корона" 5 сезон: дивіться трейлер серіалу

" Незабутнє Різдво ", 10 листопада. Романтична різдвяна комедія із Ліндсі Лохан після її 9-річної перерви у кіно. Картина розповідає про спадкоємицю, яка втратила пам'ять і опинилася під опікою вдівця.

", 10 листопада. Романтична різдвяна комедія із Ліндсі Лохан після її 9-річної перерви у кіно. Картина розповідає про спадкоємицю, яка втратила пам'ять і опинилася під опікою вдівця. " Телепузики ", 14 листопада. 4 улюблених персонажів дитинства знову будуть весело стрибати, танцювати, грати між собою та комунікувати з глядачами, як і багато років тому.

", 14 листопада. 4 улюблених персонажів дитинства знову будуть весело стрибати, танцювати, грати між собою та комунікувати з глядачами, як і багато років тому. "Чудо", 16 листопада. Флоренс П'ю у головній ролі – це історія молодої ірландської дівчини, яка нічого не їла з одинадцятого дня народження і стала суперзіркою.

"Чудо" 2022: дивіться трейлер фільму

" 1899 ", 1 сезон, 17 листопада. Довгоочікуваний новий серіал від творців німецького серіалу Dark. Розповідає про пасажирів на борту корабля іммігрантів, захоплених зненацька.

", 1 сезон, 17 листопада. Довгоочікуваний новий серіал від творців німецького серіалу Dark. Розповідає про пасажирів на борту корабля іммігрантів, захоплених зненацька. " Еліта ", 6 сезон, 18 листопада. Продовження іспанської молодіжної драми.

", 6 сезон, 18 листопада. Продовження іспанської молодіжної драми. " Маревокрай ", 18 листопада. Джейсон Момоа грає головну роль у цьому новому фентезійному сімейному фільмі про молоду дівчину, яка виявила секретну карту в чарівний світ мрій.

", 18 листопада. Джейсон Момоа грає головну роль у цьому новому фентезійному сімейному фільмі про молоду дівчину, яка виявила секретну карту в чарівний світ мрій. "Венздей", 1 сезон, 23 листопада. Новий серіал – приквел "Сімейки Адамсів" режисера та продюсера Тіма Бертона.

"Венздей", 1 сезон: дивіться трейлер серіалу