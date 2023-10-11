Вже не "Сексуальна освіта": 10 серіалів та фільмів, які українці найчастіше дивляться на Netflix
Джерело:Netflix
Netflix оновив традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших фільмів і серіалів серед українців. 4 сезон "Сексуальної освіти" два тижні поспіль був у лідерах за переглядами, однак тепер його посунув новий сезон "Люпену".
Повний список фільмів і серіалів, які у період з 2 по 8 жовтня українці найчастіше переглядати на Netflix, дивіться далі.
Рекомендуємо 5 англійських фільмів про спорт, які не залишать вас байдужими
Найпопулярніші серіали на Netflix
Два тижні поспіль рейтинг серіалів очолював фінальний сезон "Сексуальної освіти", однак 5 жовтня відбулася прем'єра третього сезону популярного серіалу "Люпен", який став лідером за переглядами. У ній Ассан наважиться повністю відійти від справ, однак перед цим захоче втілити божевільну ідею – викрасти дорогоцінну прикрасу "Чорна перлина".
"Люпен" 3 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу
Більше проєктів у рейтингу:
- "Сексуальна освіта", 4 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Бекхем", мінісеріал;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Любе дитя", мінісеріал;
- ONE PIECE, 1 сезон;
- "Сексуальна освіта", 3 сезон;
- "Сексуальна освіта", 1 сезон;
- "Сексуальна освіта", 2 сезон.
Найпопулярніші серіали на Netflix серед українців / Фото Netflix
Найпопулярніші фільми на Netflix
Вже другий тиждень поспіль українці найбільше віддають перевагу фільму "Плазуни". Це американський кримінальний трилер режисера Гранта Сінгера. Сюжет розгортається навколо детектива, який намагається дізнатися правду у справі про вбивство молодого агента з нерухомості. Під час цього розслідування детектив руйнує ілюзії у власному житті.
"Плазуни": дивіться онлайн трейлер фільму
Більше проєктів у рейтингу:
- "Чиста гра", 2023 рік;
- "Нескінченність", 2021 рік;
- "Знахар", 2023 рік;
- "Максимальне навантаження", 2023 рік;
- "Найкращі вихідні", 2021 рік;
- "Діти шпигунів: Армагедон", 2023 рік;
- "Ніде", 2023 рік;
- "Секрети домашніх тварин", 2016 рік;
- "Щенячий патруль у кіно", 2021 рік.
Найпопулярніші фільми на Netflix серед українців / Фото Netflix