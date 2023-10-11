Вже не "Сексуальна освіта": 10 серіалів та фільмів, які українці найчастіше дивляться на Netflix

Netflix оновив традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших фільмів і серіалів серед українців. 4 сезон "Сексуальної освіти" два тижні поспіль був у лідерах за переглядами, однак тепер його посунув новий сезон "Люпену".

Повний список фільмів і серіалів, які у період з 2 по 8 жовтня українці найчастіше переглядати на Netflix, дивіться далі.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

Два тижні поспіль рейтинг серіалів очолював фінальний сезон "Сексуальної освіти", однак 5 жовтня відбулася прем'єра третього сезону популярного серіалу "Люпен", який став лідером за переглядами. У ній Ассан наважиться повністю відійти від справ, однак перед цим захоче втілити божевільну ідею – викрасти дорогоцінну прикрасу "Чорна перлина".

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Більше проєктів у рейтингу:

"Сексуальна освіта", 4 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Бекхем", мінісеріал;

"Люпен", 2 сезон;

"Любе дитя", мінісеріал;

ONE PIECE, 1 сезон;

"Сексуальна освіта", 3 сезон;

"Сексуальна освіта", 1 сезон;

"Сексуальна освіта", 2 сезон.



Найпопулярніші серіали на Netflix серед українців / Фото Netflix