7 нових фільмів та серіалів, які вийдуть на Netflix у лютому

Упродовж лютого 2023 року, на Netflix вийде чимало цікавих кінострічок – від романтичних комедій до психологічних трилерів. Редакція Кіно 24 підготувала добірку з новими релізами.

Готуйте блокнот з ручкою та записуйте дати прем’єр найочікуваніших стрічок. Серед них – "До тебе чи до мене" з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером, серіал "Ти", та "Любов у квадраті знову".

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Нові фільми та серіали Netflix, на які варто чекати у лютому

"Незламний дух"

Дата прем’єри: 3 лютого

Надихаюча драма на основі реальних подій з оскароносною Анною Пеквін. За сюжетом завзята юна австралійка втілює мрію та стикається зі своїми страхами, прагнучи стати наймолодшою людиною, що здійснила навколосвітнє плавання.

"Незламний дух": дивіться трейлер

"Білл Расселл: Легенда"

Дата прем’єри: 8 лютого

Цей біографічний документальний серіал розповідає про спадщину найвидатнішого гравця НБА й активіста Білла Расселла.

"Білл Расселл: Легенда": дивіться трейлер

"Ти", 4 сезон, 1 частина

Дата прем’єри: 9 лютого

Головну роль незмінно виконає Пенн Беджлі, який зіграв Джо Голдберга. Щоразу він придумує нову особистість та історію життя, аби спокусити та вразити нову пасію. Після його невдач та вбивств у США він перебирається у Європу, а саме – у Лондон. Там він стає професором Джонатаном Муром.

"Ти": дивіться трейлер

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"Любов у квадраті знову"

Дата прем’єри: 13 лютого

Позитивна романтична комедія про стосунки прагматичної вчительки та відомого журналіста.

"Любов у квадраті знову": дивіться трейлер

"До тебе чи до мене"

Дата прем’єри: 18 лютого

Романтична комедія з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером в головних ролях. Коли найкращі друзі й повні протилежності Деббі та Пітер на тиждень міняються оселями, вони зазирають у життя одне одного, а це може розпалити кохання.

"До тебе чи до мене"

"Зовнішні мілини", 3 сезон

Дата прем’єри: 23 лютого

Кримінальний бойовик за участю Чейза Стоукса, Мейделін Кляйн і Бейлі Медісон вперше з'явився на Netflix в середині квітня 2020 року. Упродовж першого сезону ми стежили за групою підлітків, які використовували карту скарбів, яка мала б показати, де заховано золото на 400 мільйонів доларів, що затонуло разом з торговим кораблем. Другий сезон "Карасі" наражаються на небезпеку й розгадують нові загадки, стикаючись із новими й старими ворогами. На кону скарб із золотом і їхні життя. Які нові пригоди покажуть у третьому сезоні – дізнаємося згодом.

"Зовнішні мілини": дивіться тизер

"У нас є привид"

Дата прем’єри: 24 лютого

За сюжетом комедії, знайшовши в новому будинку привида з похмурим минулим, родина стає інтернет-сенсацією, а заразом — мішенню таємної урядової організації.

"У нас є привид": дивіться трейлер