Коли мотивація на дні: які фільми та серіали про спорт подивитися

Спортсмени добре знають, що таке злети та падіння, моменти занепаду і зросту. У цій сфері дуже важлива впевненість і дух перемоги. Тому фільми й серіали про спорт максимально мотивують.

Уже сьогодні ввечері, 18 травня, відбудеться довгоочікуваний поєдинок Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. На тлі цієї гучної події Кіно 24 пропонує переглянути добірку про найкращі мотиваційні фільми й серіали.

До слова Нокаут від яскравих емоцій: 3 найкращі фільми про боксерів

"Нокдаун"

В основу фільму закладена реальна історія боксера Джеймса Бреддока. Важкоатлет міг підкорити світ спорту, але вимушений покинути цю справу. У період Великої депресії він береться за будь-яку роботу, аби прогодувати сім'ю. Джеймс мріє повернутися на ринг – одного разу йому дають такий шанс.

"Нокдаун": дивіться трейлер онлайн

"Мирний воїн"

Фільм-драма розповідає про Дена Мілмана - талановитого гімнаста колежєу. Він має багатьох друзів по команді, дівчат, любить проводити час на вечірках. Однією з мрій Дена є виступ на Олімпійських іграх. Життя хлопця перевертається, коли він зустрічає незнайомця на ім'я Сократ. Ден отримує серйозну травму і завдяки Сократові й дівчині Джой розуміє, скільком речам він повинен навчитися.

"Мирний воїн": дивіться трейлер онлайн

"Чіпляючись за лід"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Перспективна фігуристка Кет отримує важку травму та готується прощатися з кар'єрою. Їй дають шанс повернутися у спорт у парному катанні. Однак партнер Кет, Джастін, веде розгульний спосіб життя та не зважає на свій талант. Робота удвох змінює життя обох фігуристів.

"Чіпляючись за лід": дивіться трейлер онлайн

"Тендітні створіння"

Танцівниця Невія досягає своєї мети: її зараховують у школу в Чикаго, де навчаються майбутні зірки балету. Вона очікує на нові знайомства та світле майбутнє, але знайомиться з темною стороною балетного світу: конкуренцією, наркотиками, постійною тривожністю та токсичними вчителями. Невії потрібно пройти всі ці перешкоди заради власних мрій.

"Тендітні створіння": дивіться трейлер онлайн