Голлівуд такого не вигадає: реальні історії, які шокували світ і стали основою для кіно

Журналісти викрили скандал, який роками намагалися приховати, інвестори передбачили глобальну фінансову кризу, а шпигун проник у найвище політичне керівництво чужої країни. Ці історії не вигадали сценаристи – усе це справді відбувалося, а згодом стало основою для кіно.

Деякі реальні історії настільки неймовірні, що здаються сценаріями гостросюжетних фільмів. Але за ними стоять справжні люди, рішення та події, які змінили чиїсь долі й навіть хід історії. 24 Канал зібрав фільми й серіали, засновані на реальних подіях, після перегляду яких захочеться дізнатися ще більше про те, що відбувалося насправді.

1. "У центрі уваги" (2015)

Рейтинг IMDb: 8,1/10

Жанр: драма, кримінал, біографія.

У 2001 році редакція американської газети The Boston Globe взялася за розслідування, яке згодом сколихнуло не лише США, а й увесь світ. Журналісти команди Spotlight почали перевіряти інформацію про священників, яких звинувачували в сексуальному насильстві над дітьми. Однак що глибше вони занурювалися в документи та свідчення постраждалих, то очевиднішим ставало: йдеться не про поодинокі випадки, а про цілу систему замовчування злочинів.

Найбільше вражає те, що розслідування мало наслідки далеко за межами однієї редакції. Журналісти встановили, що церковні посадовці роками знали про злочини, але замість покарання винних допомагали їм уникати відповідальності. У 2003 році команда The Boston Globe отримала Пулітцерівську премію за суспільно важливе розслідування.

Критики Rotten Tomatoes оцінили фільм у 97%. Вони відзначили стриману режисуру, сильну акторську гру та те, що творцям вдалося розповісти складну історію без зайвої героїзації журналістів.

Дивіться трейлер фільму "У центрі уваги" онлайн:

2. "Неможливе" (2012)

Рейтинг IMDb: 7,5/10

Жанр: драма, пригоди.

26 грудня 2004 року родинна відпустка в Таїланді перетворилася на боротьбу за виживання. Іспанка Марія Белон разом із чоловіком і трьома синами відпочивала на узбережжі, коли на регіон обрушилося цунамі. Величезна хвиля зруйнувала готелі, будинки та цілі населені пункти. Сім'ю розкидало в різні боки, а Марія та її старший син Лукас опинилися серед руїн і поранених людей. І найголовніше – ця родина справді існувала, а її історія стала основою стрічки режисера Хуана Антоніо Байони.

Особливість фільму не лише в масштабі катастрофи, а й у тому, як він показує людську поведінку після неї. Замість звичного образу кіногероїв, які самотужки долають усі перешкоди, глядач бачить людей, які допомагають незнайомцям, шукають рідних і не припиняють сподіватися. Критики Rotten Tomatoes оцінили фільм у 81%. Вони відзначили емоційну силу історії та переконливу акторську гру.

Дивіться трейлер фільму "Неможливе" онлайн:

3. "Гра на пониження" (2015)

Рейтинг IMDb: 7,8/10

Жанр: комедія, драма, біографія.

Уявіть, що хтось заздалегідь знає про наближення глобальної фінансової катастрофи, але замість того, щоб намагатися її зупинити, вирішує заробити на ній. Саме така ситуація сталася напередодні фінансової кризи 2008 року у США. Кілька інвесторів помітили, що ринок нерухомості тримається на ненадійних кредитах, які рано чи пізно перестануть повертати. Поки великі банки продовжували заробляти, вони почали робити ставки проти іпотечного ринку, фактично прогнозуючи його обвал.

У центрі історії – реальні фінансисти, зокрема Майкл Беррі, який одним із перших побачив небезпеку та поставив проти ринку понад мільярд доларів інвестицій. Коли його прогноз справдився, фінансова система США пережила масштабний крах, а мільйони людей втратили роботу та житло. Критики Metacritic оцінили фільм у 81 бал зі 100. Вони відзначили його дотепну сатиру та захопливу подачу складної фінансової теми.

Дивіться трейлер "Гра на пониження" онлайн:

4. "Ломка" (Dopesick, 2021)

Рейтинг IMDb: 8,6/10

Жанр: драма, кримінал.

У США препарат, який мав допомагати людям боротися з нестерпним болем, перетворився на причину масштабної залежності та тисяч смертей. Йдеться про OxyContin – сильнодійний знеболювальний засіб, який просувала фармацевтична компанія Purdue Pharma. Представники компанії активно переконували медичних працівників у низькому ризику залежності від препарату. Його почали призначати дедалі більшій кількості пацієнтів, хоча наслідки такого поширення виявилися катастрофічними.

Мінісеріал розкриває цю історію з різних боків: через лікарів, пацієнтів, представників фармацевтичного бізнесу та людей, які намагалися викрити правду. Особливо моторошним є контраст між презентаціями препарату в розкішних офісах і реальністю маленьких американських містечок, де люди втрачали здоров'я, родини та життя. У центрі цієї історії – не лише корпоративні рішення, а й долі звичайних людей, які повірили обіцянкам виробника. Rotten Tomatoes оцінили серіал у 89%.

Дивитись трейлер серіалу "Ломка" онлайн:

5. "Шпигун" (The Spy, 2019)

Рейтинг IMDb: 7,9/10

Жанр: драма, біографія, трилер.

Уявіть, що людина роками живе подвійним життям, заводить друзів серед високопосадовців іншої держави та поступово стає частиною її політичної еліти. Саме таку операцію свого часу провів ізраїльський агент Елі Коен. У 1960-х роках він під вигаданим ім'ям Камель Аміна Таабета проник до сирійського суспільства, здобув довіру впливових військових і політиків та отримав доступ до інформації, яка мала стратегічне значення для Ізраїлю.

Найдивовижніше в цій історії те, наскільки далеко агенту вдалося зайти: він не просто збирав розвіддані, а став настільки переконливим представником вигаданої особистості, що навіть обговорювався як можливий кандидат на високу державну посаду. Однак подвійне життя мало трагічний фінал – у 1965 році Елі Коена викрили та стратили.

Rotten Tomatoes оцінили серіал у 86%. Вони відзначили напружену атмосферу шпигунської історії та переконливу драматичну гру Саші Барона Коена.

Дивіться трейлер серіалу "Шпигун" онлайн:

А для тих, хто любить кіно з незвичайними задумами, зібрали ще й фільми з дивними сюжетами, які стали справжніми шедеврами.