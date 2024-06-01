"Бріджертони" і не тільки: що нового подивитися на Netflix у червні 2024

У червні нарешті вийде друга частина третього сезону "Бріджертонів". Та це не єдина новинка серед фільмів і серіалів, які варто подивитися на Netflix.

Стримінгова платформа Netflix готова представити свіжі фільми та серіали, які можна буде переглянути вже у червні. Він романтичних драм до екшну – кожного глядача чекають незабутні емоції, пише Кіно 24.

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"Холодна копія" – 1 червня

Фільм розповідає про амбітну студентку факультету журналістики Мію. Дівчина потрапляє на урок до журналістки Даян - та стає її наставницею. Мія працює з Даян над сюжетом для її програми, та раптом розуміє, що мусить перекручувати правду. Сумна історія героя зазнає кардинальних змін просто для того, щоб стати популярною.

"Холодна копія": дивіться трейлер онлайн

"Ціна бабусиного спадку" – 4 червня

До бабусі починає залицятися чоловік, який одразу не подобається родині. Вони підозрюють, що наміри у залицяльника геть не найкращі. Сім'я влаштовує таємний план - вбити нахабу.

"Ціна бабусиного спадку": дивіться трейлер онлайн

"У глибинах Сени" – 5 червня

Події відбуваються влітку у Парижі напередодні чемпіонату світу з тріатлону. У водах річки Сени виявляють величезну білу акулу. Науковиця Софія та поліція об'єднуються, щоб уникнути смертей у Франції.

"У глибинах Сени": дивіться трейлер онлайн

"Хіт Мен" – 7 червня

Працівник поліції Нового Орлеана Гері прикидається вбивцею та працює під прикриттям. Так йому вдається викривати тих, хто хоче наймати його для злочинів. Гері досягає успіху до моменту, як зустрічає жінку Меді, в яку закохується з першого погляду.

"Хіт Мен": дивіться трейлер онлайн

"Бріджертони" – 13 червня

Глядачі матимуть нагоду побачити другу частину третього сезону. Фанів чекатиме продовження історії стосунків Коліна Бріджертона і Пенелопи Фезерінгтон. Четверта серія завершилась вкрай ефектно, однак головні герої досі не розкрили свої секрети.

"Бріджертони": дивіться трейлер онлайн

"Сімейна справа" – 21 червня

Ніколь Кідман, Зак Ефрон і Джої Кінг отримали головні ролі у кумедній романтичній драмі. Юна дівчина Зара працює помічницею знаменитого актора Кріса Коула. Все змінюється, коли чоловік закохується у її матір.

"Сімейна справа": дивіться трейлер онлайн

Усі ці фільми та серіали з'являться на Netflix у перший місяць літа. Бажаємо гарного перегляду!