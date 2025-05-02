Що дивитися на Netflix у травні: 6 фільмів та серіалів, які вийдуть цього місяця

Платформа Netflix готова дивувати новинками у травні. Цього місяця вийдуть цікаві та захопливі фільми й серіали, які варті уваги кіноманів.

До списку новинок потрапили як комедії, так і трилери та кримінальні шоу. Про це пише Кіно 24 з посиланням на Vogue.

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"Чотири пори року"

Прем'єра: 1 травня

Комедійний серіал зі Стівом Кареллом створений за мотивами однойменного фільму 1981 року. Три пари друзів багато років поспіль разом відпочивають кожного сезону. Раптом одна з пар розлучається, тож у наступну поїздку чоловік бере з собою нову партнерку – значно молодшу жінку.

"Чотири пори року": дивіться трейлер онлайн

"Поганий хлопець"

Прем'єра: 2 травня

Ізраїльська драма розповідає про 13-річного підлітка Діна, якого кидають у в'язницю для неповнолітніх злочинців. Згодом події розвиваються у майбутньому. Дін стає успішним коміком, але його переслідують події минулого. Сюжет заснований на реальних подіях у житті головного актора-коміка. Серіал став хітом в Ізраїлі та отримав низку премій.

"Поганий хлопець": дивіться трейлер онлайн

"Бабуні"

Прем'єра: 10 травня

Фільм базується на історії життя власника ресторану Enoteca Maria Джо Скаравеллі. Після втрати матері Джо вирішує відкрити італійський ресторан у її пам'ять. А шефинями у закладі стають літні жінки, яких в Італії називають nonnas.

"Бабуні": дивіться трейлер онлайн

"Секрети, які ми зберігаємо"

Прем'єра: 15 травня

Події кримінального серіалу відбуваються в Данії навколо мігрантів. Молода філіппінська дівчина Рубі зникає з одного з найбагатших передмість у Копенгагені. Її сусідка впевнена, що сталось щось погане. Але для поліції не така важлива справа зниклої іноземки. Та за справу береться нова слідча Айша, яка намагається з'ясувати, що сталося з Рубі.

"Секрети, які ми зберігаємо": дивіться трейлер онлайн

"Любов, смерть і роботи"

Прем'єра: 15 травня

Четвертий сезон популярного анімаційного серіалу для дорослих складатиметься з 10 динамічних серій. Тут з'являться не тільки роботи, але й динозаври та коти. У серіалі традиційно поєднається гумор і горор.

"Любов, смерть і роботи": дивіться трейлер онлайн

"Сирени"

Прем'єра: 22 травня

Молода дівчина Девон схвильована стосунками сестри Сімони з її новою керівницею – світською левицею Мікаелою. Девон вирішує втрутитися, не маючи уявлення про те, якою суперницею видасться Мікаела. Серіал сподобається тим, кому полюбилась "Пліткарка".

"Сирени": дивіться трейлер онлайн