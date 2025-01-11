6 фільмів та серіалів, які варто подивитися на Netflix у січні 2025

Новий рік приносить цілу низку прем’єр на Netflix. У січні 2025-го стримінговий гігант приготував чимало сюрпризів для любителів різних жанрів: від серіалів до нових оригінальних фільмів.

Цього місяця вас чекають Netflix підготував чимало оригінальних проєктів, які здивують навіть найвибагливішого глядача, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Тут і видовищні блокбастери, і захопливі трилери, і легкі серіали.

До слова 12 серіалів на кожен місяць 2025, які варто побачити кожному кіноману

"Не вмирай: Чоловік, що хоче жити вічно"

Прем'єра: 1 січня

Серіал розповідає історію 46-річного мільярдера з Каліфорнії Браяна Джонсона, який все своє життя бореться зі старінням і мріє знову бути немов 18-річний юнак. Щомісяця він проходить медичні процедури та аналізи й робить косметологічні маніпуляції у погоні за вічною молодістю.

"Не вмирай: Чоловік, що хоче жити вічно": дивіться трейлер онлайн

"Сумую за тобою"

Прем'єра: 1 січня

Британська детективка Кет Донован знаходить фото свого нареченого у додатку для знайомств через 10 років після його раптового зникнення. Вона готова шукати відповіді на складні запитання, хоч прийняти правду буде непросто.

"Сумую за тобою": дивіться трейлер онлайн

"Собачий пагорб"

Прем'єра: 8 січня

У центрі сюжету польського трилера – письменник Миколай, який повертається до рідного міста. Його шантажують через книжку про минуле вбивство. Тим часом дружина-журналістка розслідує таємничу історію міста, а батько влаштовує акції проти корупції.

"Собачий пагорб": дивіться трейлер онлайн

"Первісна Америка"

Прем'єра: 9 січня

Події вестерну розгортаються в Америці у 19 столітті. У серіалі показали боротьбу за контроль над американським Заходом та зіткнення між релігією та культурою.

"Первісна Америка": дивіться трейлер онлайн

"З любов'ю, Меган"

Прем'єра: 15 січня

Меган Маркл запрошує глядача до себе в гості, щоб поділитися порадами про приготування їжі, садівництво, декорування дому та багато іншого. В епізодах вона запрошує своїх друзів, які доєднуються до Меган на кухні чи в садку.

"З любов'ю, Меган": дивіться трейлер онлайн

"Знову в дії"

Прем'єра: 17 січня

Перший блокбастер року розповідає про колишніх шпигунів ЦРУ та водночас подружню пару Емілі та Метта, які повертаються на службу. Кінокритики очікують на гостроту, екшн та комедію.

"Знову в дії": дивіться трейлер онлайн