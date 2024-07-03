6 захопливих фільмів та серіалів, які варто подивитися у вільний час

Фільми та серіали – це те, чим можна розбавити будь-який день. Увімкнути цікаву стрічку варто, коли хочеш відпочити після роботи або коли нарешті прийшли довгоочікувані вихідні – час, щоб насолодитися захопливими історіями.

Популярна українська інфлюєнсерка Даша Квіткова поділилася з шанувальниками добіркою крутих фільмів та серіалів. Дивіться трейлери та ознайомлюйтеся з сюжетами стрічок, які рекомендує знаменитість.

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"Гра Моллі"

Рік: 2017

2017 Режисер: Аарон Соркін

У фільмі розповідається про жінку, яка раніше була лижницею, однак покинула цей вид спорту через травми. Згодом вона почала працювати офіціанткою й асистенткою. Керівником героїні став чоловік, який цікавиться покером. Моллі спершу просто допомагала йому, а потім сама захопилася грою. У готелі жінка збирає відомих та заможних людей, які приходять на покер. Однак її плани раптом опиняються під загрозою.

"Гра Моллі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Корона"

Кількість сезонів: 6

6 Кількість серій: 60

Сюжет серіалу побудований навколо колишньої королеви Великобританії Єлизавети II. У зовсім юному віці вона стала правити країною, адже батько помер після боротьби з тяжкою хворобою. Чоловіком дівчини стає Філіп Маунтбеттен. Єлизавета зійшла на престол у складний для Сполученого Королівства час. Однак нова королева не опускає руки та робить все, аби її країна не занепала, а навпаки процвітала.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Шерлок"

Кількість сезонів: 4

4 Кількість серій: 13

У центрі серіалу – детектив-консультант, на ім'я Шерлок Холмс. Чоловік полюбляє розслідувати злочини, які не так просто розплутати. Річ у тім, що звичайні справи його зовсім не надихають, а лише втомлюють. До послуг детектива навіть неофіційно звертаються представники лондонської поліції. Зі злочинами Шерлоку Холмсу допомагає справлятися його сусід по квартирі доктор Джон Ватсон.

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"Шерлок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Берлін"

Кількість сезонів: 1

1 Кількість серій: 8

Цей серіал – про одного з найкращих світових грабіжників, який називає себе Берліном. Він дуже впевнений у собі чоловік, тому планує справу, яка повинна стати найуспішнішою у кар'єрі. Герой хоче викрасти понад 40 мільйонів євро з аукціонного дому, що у Парижі. Берлін кличе до себе у команду декількох молодих людей, аби вони всі разом здійснили пограбування. На шляху до цілі багато випробувань та цікавих пригод.

"Берлін": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гаррі та Меган"

Кількість сезонів: 1

1 Кількість серій: 6

У центрі серіалу – скандальна британська пара принца Гаррі та Меган Маркл. Глядачі дізнаються більше про історію цих стосунків. Їхнє кохання свого часу порушило безліч королівських правил та традицій. Коли Меган лише з'явилася у Букінгемському палаці, подія почала обговорюватися у всьому світі. У серіалі чоловік та дружина – максимально відверті та розкривають людям завісу свого непростого життя.

"Гаррі та Меган": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Снігова спільнота"

Рік: 2023

2023 Режисер: Хуан Антоніо Байона

Цей фільм заснований на реальних подіях. У ньому розповідається про авіакатастрофу, яка сталася у 1972 році. Літак, на борті якого була команда з регбі "Олд Кристіанс", летів з Уругваю до Чилі та розбився, адже тоді надворі панувала дуже несприятлива погода. У живих залишилося лише 29 з 45 людей. Природні умови, у яких вони опинилися, надзвичайно важкі, тому потрібно якнайшвидше вибиратися з цього місця.

"Снігова спільнота": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте фільми чи серіали, які зможете дивитися дощовими або спекотними літніми днями й вечорами. Даша Квіткова порекомендувала справді захопливі стрічки, які вартують вашого перегляду.