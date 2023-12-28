Відлік пішов: блискучі кінопрем'єри 2024 року, яких всі чекають з нетерпінням

Наближається 2024 рік, який буде багатим на яскраві прем'єри абсолютно різних кіножанрів. Нові сюжети, персонажі, історії – усе це і навіть більше зовсім скоро тішитиме вас на великих екранах.

Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу, які стрічки з нетерпінням очікують справжні кіномани у 2024 році. Та готуйтесь, адже наступний рік буде тішити кінолюбів як новими фільмами, так і продовженням уже улюблених історій.

Радимо 5 культових фільмів, які змотивують почати новий рік з чистого аркуша

Кінопрем'єри, яких з нетерпінням очікують у 2024 році

"Дюна: Частина 2"

"Дюна: Частина друга" розповість про епічну подорож Пола Атріда та фременів, які вирушають на шлях помсти проти заколотників, що знищили його родину.

У своєму виборі між коханням, яке проймає його життя, та долею всесвіту, Пол обирає боротьбу проти страшного майбутнього, яке може передбачити тільки він сам.

"Дюна: Частина 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ґодзілла та Конґ: Нова імперія"

Епічна сутичка продовжується! У цей раз нова, невідома сила виступає проти могутнього Конґа та безстрашного Ґодзілли, погрожуючи не лише їх власному існуванню, а й угрожаючи всьому світу.

"Ґодзілла та Конґ: Нова імперія" розкриє таємниці походження цих Титанів, вивчить загадковий Острів Черепа та розповість про міфічну битву, що визначила їхнє становище та вічний зв'язок із людством.

"Ґодзілла та Конґ: Нова імперія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Аватар: Останній захисник"

Серіал розповідає історію юного мандрівника Аанга, який прокидається у виснаженому війною світі. Разом із новими товаришами, Соккою і Катарою, він розпочинає небезпечну подорож, мета якої – стати тим, ким визначено його долею – наступним Аватаром.

"Аватар: Останній захисник": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Уроки толерантності"

Шкільна вчителька з провінції, усвідомивши загрозу розпаду родини та фінансових проблем, переконує свого чоловіка і дітей приєднатися до державної програми з євроінтеграції "Уроки толерантності".

Згідно з умовами, вони повинні дозволити ЛГБТ-представнику та активісту тимчасово проживати у їхньому домі. Тепер родина змушена протистояти власній гомофобії та вчитися приймати інакшість.

"Уроки толерантності": дивіться онлайн трейлер фільму

Окрім того, у 2024 році вийдуть такі стрічки: