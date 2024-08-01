5 нових фільмів і серіалів, які варто подивитися на Netflix у серпні

Платформа Netflix готова тішити новими фільмами та серіалами, які з'являться вже цього місяця. Від детективів до документалок – кожен знайде те, що сподобається саме йому.

Серпень буде насиченим місяцем для кіноманів. На Netflix цього місяця вийде четвертий сезон "Емілі в Парижі", довгоочікувана екранізація бестселера Голлі Джексон та багато іншого.

До слова Новий сезон "Емілі в Парижі" та неймовірні детективи: які серіали вийдуть у серпні

"Посібник з убивств для хороших дівчат"

: 1 серпня

17-річна дівчина Піп береться розслідувати злочин, який стався вже давно. 5 років тому у невеликому англійському містечку вбили популярну старшокласницю.

Поліція вважає, що це зробив її хлопець, який після злочину наклав на себе руки. Але Піп впевнена, що правда все ще не розкрита. Якщо вбивця на свободі - він ставить під загрозу багатьох.

"Посібник з убивств для хороших дівчат": дивіться трейлер онлайн

"Доньки"

: 14 липня

Документальний фільм розповідає історію про стосунки ув'язнених чоловіків та їхніх доньок. Драматичний сюжет розгортається навколо чотирьох молодих дівчат, які готуються з танцю з татусями, що перебувають у в'язниці. Ця особлива подія має відбутися у межах програми підтримки батьківства у в'язниці.

"Доньки": дивіться трейлер онлайн

"Емілі в Парижі"

: 15 серпня

Четвертий сезон серіалу продовжить свою оповідь з моменту помилкового весілля Камілли й Габріеля. Емілі розриватиметься через почуття до двох чоловіків. Але тепер Габріель чекає на дитину від колишньої дружини. На роботі Емілі теж буде несолодко, бо компанія розпочне кадрові перебудови. Друга частина 4 сезону вийде 12 вересня.

"Емілі в Парижі": дивіться трейлер онлайн

"Спілка"

: 16 серпня

Простий будівельник Майк живе у рідному Нью-Джерсі, як раптом його життя перевертає шкільна кохана Роксанна. Втім, вона з'являється на порозі Майка не з любовними намірами, а з проханням долучитися до небезпечної розвідувальної місії в Європі. Пара возз'єднується через роки та поринає у світ шпигунів.

"Спілка": дивіться трейлер онлайн

"Дівчата з Ніцци"

: 21 серпня

Поліціянтка Лео дізнається, що її колегу та брата вбили у Гамбурзі. Вона прагне самостійно розкрити злочин, але на завдання вирушає німецький суперкоп. Насправді під цим ярликом ховається професійна поліцейська Мелані.

Жінки з вибуховими характерами та гострою логікою об'єднуються, раптово розуміючи, що вони мають значно більше спільного.

"Дівчата з Ніцци": дивіться трейлер онлайн