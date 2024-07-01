Ви могли їх пропустити: 6 топових фільмів і серіалів, які вже вийшли у 2024 році

Минула лише половина 2024 року, та вже за ці кілька місяців на екранах з'явилося безліч дивовижних фільмів і серіалів. Якщо ви не слідкували за кіно цього року, ви могли пропустити топові новинки.

У добірці Кіно 24 – фільми та серіали, що вийшли у першій половині 2024 року та потішили кіноманів. Зверніть на них увагу, якщо ці стрічки залишилися поза вашою увагою.

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"Діва проти біди"

Принцеса Елоді погоджується вийти заміж за принца. Та виявляється, що її ошукали: дівчину обрали на роль жертви, що має віддати стародавній борг. Елоді кидають у печеру з драконом, і лише вона сама є своєю надією на порятунок.

"Діва проти біди": дивіться трейлер онлайн

"Дюна 2"

Друга частина легендарного фільму розповідає про подорож Пола Атрида та фременів – вільнолюбного народу, що живе на планеті Арракіс. Метою Пола є помститися тим, хто хоче знищити його родину. На шляху героя з'являється велике кохання та чимала перешкода.

"Дюна 2": дивіться трейлер онлайн

"Каскадер"

Професія каскадера непомітна для глядача, але без нього неможливий вдалий фільм з екшном і неймовірними трюками. Стрічка розповідає про каскадера, кар'єру та життя якого ледь не зруйнувала серйозна травма. Він повертається до знімань у кіно, але без викликів не обходиться.

"Каскадер": дивіться трейлер онлайн

"Сьоґун"

Серіал розповідає історію сміливого англійського моряка, який потрапив у корабельну аварію. Біля берегів феодальної Японії він зустрічається з місцевим владикою, який ворогує з суперниками. Владика призначає моряка у свою службу, щоб використати його знання, золото і гармати.

"Сьоґун": дивіться трейлер онлайн

"Джентльмени"

Спін-офф однойменного фільму розповідає про Едді Галстеда, який отримав чималу кількість майна у спадок від батька. Виявляється, що це ферма з вирощування конопель у Європі. Едді хоче зберегти свій новий бізнес попри те, що це незаконно.

"Джентльмени": дивіться трейлер онлайн

"Фолаут"

Сюжет розгортається у США через 200 років після ядерної війни з Китаєм. Кіно розповідає про постапокаліптичний світ, де врятованим людям доводиться виходити зі своїх сховищ. Головна героїня Люсі наважується вийти у світ, щоб знайти свого батька.

"Фолаут": дивіться трейлер онлайн

Унікальні сюжети, талановиті актори та високоякісне виконання заслуговують на те, щоб ці фільми побачили. Вони здатні приємно здивувати та подарувати незабутні враження.