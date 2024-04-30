Не гірші за оригінал: 5 найкращих екранізацій за мотивами популярних книжок

Є думка, що фільм ніколи не зможе бути кращим за книжку. Але дуже часто кіно може подарувати гарній книжці друге дихання, розкрити персонажів з нового боку та доповнити історію якісною картинкою.

У матеріалі Кіно 24 шукайте найкращі екранізації за мотивами популярних і відомих книжок. Вони мають найвищі рейтинги за IMDb та високо оцінені кінокритиками.

До слова "Суперники" і не тільки: 3 високорейтингові фільми, які передають дух тенісних турнірів

"Втеча з Шоушенка"

: 1994: 9.3

Фільм, що вважається найкращим за всю історію кіно, створений за повістю Стівена Кінга. Події розгортаються наприкінці 50-х років минулого століття. Молодий фінансист Енді Дюфрейн сідає у в'язницю за подвійне вбивство, але свою вину він не визнає.

"Втеча з Шоушенка": дивіться трейлер онлайн

Енді відбуває ув'язнення у Шоушенку, з якого нікому ще не вдавалося втекти. Чоловікові доводиться зіштовхнутися зі всіма суворими реаліями тюремного світу, але він не втрачає надію. З часом Енді знаходить собі друга, з яким мріє про настання справедливості.

"Зелена миля"

: 1999: 8.6

І ще одна драма за мотивами однойменного роману Стівена Кінга отримала кілька кінопремій та понад два десятки номінацій.

"Зелена миля": дивіться трейлер онлайн

Містичний фільм розповідає про в'язня Джона Коффі та начальника тюремного блоку Пола. Чоловік розуміє, що черговий злочинець насправді є доброю і людяною людиною. Крім того, він володіє дивним даром. Важливо зауважити, що у фільмі є кілька відмінностей від книги, а також відсутні певні сюжетні лінії.

"Оповідь служниці"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.: 2017: 8.4

У добірку найкращих екранізацій також потрапив серіал, створений за легендарною антиутопією Маргарет Етвуд. Сюжет розгортається у майбутньому, у вигаданій тоталітарній республіці Галаад, що розташована на території сучасних США.

"Оповідь служниці": дивіться відео онлайн

Тут тільки одна зі ста жінок може народити здорову дитину, тому їх збирають у спеціальні табори. Фертильних жінок та дівчат готують до однієї мети – зачати й народити дитину для офіцерів, дружини яких цього зробити не здатні.

"Парк Юрського періоду"

: 1993: 8.2

Стівен Спілберг зняв науково-фантастичний фільм за мотивами однойменного роману Майкла Крайтона. Стрічка розповідає про вигаданий острів, де створили парк розваг з живими динозаврами. Їх вивели за допомогою клонування.

"Парк Юрського періоду": дивіться відео онлайн

Власник закладу вирішує запросити групу науковців для тестової екскурсії. Диверсія одного з працівників призводить до несподіваного: динозаври вириваються на волю, а люди намагаються втекти з острова.

"Як приборкати дракона"

: 2010: 8.1

Усіма улюблений анімаційний фільм знятий за мотивами серії книг британської письменниці Крессиди Ковелл. Історія розповідає про острів Олух, який населяють вікінги. Це могло б бути чудове місце, якби не дракони, що постійно забирають їжу в жителів.

"Як приборкати дракона": дивіться трейлер онлайн

Вождь вікінгів самостійно виховує несміливого та слабкого сина, який не здатен себе захистити. В одну з ночей, коли на село знову нападають крилаті створіння, хлопчик вперше влучає у дракона – Нічну лють. Коли наступного ранку він вирушає на його пошуки, то не вбиває істоту, а приборкує її.