3 фільми для усієї сім'ї, які врятують нудні вихідні

Нарешті вихідні, а найкращий спосіб провести цей час з близькими – разом переглянути атмосферні кінострічки, які сподобаються всім. Фільми для всієї сім'ї – чудовий спосіб зблизитися з рідними.

У цій статті Кіно 24 зібрали список найпопулярніших сімейних фільмів, які дарують тепло, веселощі та особливу атмосферу, приносячи радість у кожен дім. Тому варто обирати свого фаворита заздалегідь і приготуватись до чудового вечора з рідними.

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"День "так""

Еллісон і Карлос Торреси – щасливе подружжя, яке виховує трьох чудових дітей: Кеті, Нандо та Лайлу. Вони вже кілька років вважають себе строгими, але справедливими батьками. Проте їм часто не вдається знайти час для спільного дозвілля з дітьми, через що підлітки зазвичай чують у відповідь на свої прохання слово "ні".

Одного дня батьки вирішують відповідати на всі прохання дітей "так". Цікаво, чим це для них обернеться.

"День "так"": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гуртом дешевше"

Том і Кейт завжди мріяли про велику родину та успішну кар'єру. Проте після народження перших дітей кар'єра відійшла на другий план, і вся сім'я переїхала до тихого містечка. Коли дітей стало вже дванадцять, Тому запропонували роботу його мрії, що вимагало ще одного переїзду.

Водночас Кейт також нарешті пощастило – її мемуари нарешті вирішили опублікувати. Вона вирушає на презентацію книги в Нью-Йорк, залишаючи Тома самого доглядати за великою родиною. Чи зможе Том успішно розподілити свої зусилля, усі залишилися задоволені?

"Гуртом дешевше": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Пригоди Мії та білого лева"

Одинадцятирічна Мія разом із батьками переїхала з дощового Лондона до жаркої Африки на деякий час через роботу батька. Вони мають ферму, де доглядають за тваринами. Проте Мія зовсім не захоплена цим, вона не цікавиться тваринами. Але одного разу один звір вразив її. Його звуть Чарлі, і він – білий лев.

Коли вони познайомилися, Чарлі був ще маленьким левеням. Протягом трьох років дівчинка і звір росли разом, стаючи справжніми друзями.

Але ситуація раптово змінюється, коли батько Мії хоче розлучити їх назавжди.

"Пригоди Мії та білого лева": дивіться онлайн трейлер фільму

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