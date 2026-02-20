Естетитка минулих століть: 3 фільми, які схожі на "Буремний перевал"

12 лютого в український прокат вийшов драматичний фільм "Буремний перевал". Це екранізація однойменного роману англійської письменниці Емілі Бронте з Марго Роббі та Джейкобом Елорді в головних ролях.

У матеріалі 24 Каналу читайте про фільми, які схожі на "Буремний перевал". Зберігайте добірку, якщо вам подобається естетика минулих століть.

Фільми, які схожі на "Буремний перевал"

"Гордість і упередження" (2005)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Це екранізація однойменного роману Джейн Остін, який вийшов у 1813 році. Події фільму відбуваються наприкінці XVIII століття. У родині Беннетів є п'ять доньок, яким потрібно знайти вигідних чоловіків.

Якось у сусідній маєток заїжджає заможний містер Бінглі. Він одразу звертає увагу на старшу доньку Беннетів Джейн. Сестри також знайомляться з мовчазним містером Дарсі, який є другом їхнього сусіда.

Друга сестра Елізабет скептично ставиться до Дарсі, однак згодом усе змінюється. Їхні стосунки переживають чимало випробувань, упереджень і соціальних бар'єрів, та потім настає взаєморозуміння.

"Гордість і упередження": дивіться онлайн трейлер фільму

"Віднесені вітром" (1939)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Це екранізація однойменного роману 1936 року, який написала Марґарет Мітчелл. Напередодні Громадянської війни у США Скарлетт О'Гара живе розкішне життя. Вона має все, проте не може завоювати серце Ешлі Вілкса.

Згодом війна спустошує Південь, проте Скарлетт намагається захистити свою сім'ю і повернути попереднє життя. Дівчина все ще сумує за Ешлі, хоча й одружена. У її житті також з'являється Ретт Батлер.

"Віднесені вітром": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джейн Ейр" (1996)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Це екранізація однойменного роману Шарлотти Бронте. Батьки Джейн Ейр померли від тифу, тож вона жила і виховувалася у будинку тітки. Пізніше дівчина навчалась у пансіонаті, де панували суворі порядки.

У 18 років Джейн стала працювати гувернанткою Адель Варанс – вихованки Едварда Рочестера. Чоловіка рідко можна зустріти у маєтку. Хоч він і старший за головну героїню на 20 років, вона відчуває до свого роботодавця цікавість. Згодом між ними зав'язуються романтичні стосунки, які можуть зруйнуватися.

"Джейн Ейр": дивіться онлайн трейлер фільму

Про що фільм "Буремний перевал"?

Події фільму розгортаються в Англії XVIII століття. Батько Кетрін Ерншоу забрав до них додому хлопця, якого дівчина назвала Гіткліфом. Між ними зав'язалася міцна дружба.

Коли Кетрін подорослішала, то вийшла заміж за заможного чоловіка Едгара Лінтона, а Гіткліф пропав та не з'являвся у її житті кілька років. Раптом хлопець повернувся, проте його кохана вже була у шлюбі та носила під серцем дитину. Попри обставини, головні герої віддаються почуттям, які тримали у собі роками.