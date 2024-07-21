Поки в очікуванні продовження: 4 фільми у стилі "Диявол носить Прада"

Днями з'явилася інформація, що компанія Disney планує випустити продовження популярного фільму "Диявол носить Прада". Творці хочуть, щоб сценарій до нової роботи написала сценаристка Алін Брош МакКенна – саме вона працювала над оригіналом. Чи повернеться весь улюблений акторський склад, поки невідомо.

Фільм "Диявол носить Прада" справді став культовим, а його світовий прокат приніс 326,7 мільйона доларів. Актори, які виконали головні та другорядні ролі, полюбилися мільйонам глядачів. Поки багато людей з нетерпінням чекають на продовження стрічки, редакція Кіно 24 пропонує подивитися схожі фільми.

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"Дім Ґуччі"

Рік : 2021

: 2021 Жанр: кримінал

Мауріціо Ґуччі - студент, який вчиться на юрфаці та успадкував відомий модний будинок. Одного разу на вечірці з ним заводить спілкування Патриція Реджані, згодом молоді люди закохуються одне в одного. Через деякий час Мауріціо пропонує Патриції вийти за нього заміж, однак батьки чоловіка проти такого рішення, оскільки вважають, що він обрав дуже меркантильну жінку. Спершу закохані живуть у поганих умовах, однак згодом миряться зі сім'єю Ґуччі, а Реджані завойовує бажаний вплив. Тепер молодята хочуть отримати всю владу.

"Дім Ґуччі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кравчиня"

Рік : 2015

: 2015 Жанр: комедія/вестерн

Події фільму розвиваються у 1951 році, в Австралії. Тіллі Даннедж не була вдома двадцять п'ять років та раптом вирішила повернутися. Коли дівчині було десять років, на неї повішали страшний злочин – вбивство однокласника. Однак зараз жінка неймовірно змінилася, ніби нічого й не було. Місцевим жителям не до вподоби успішність Тіллі, а головна героїня разом з тим бореться з травмою, яка родом з дитинства.

"Кравчиня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сніданок у Тіффані"

Рік : 1961

: 1961 Жанр: романтика/драма

У фільмі показаний Нью-Йорк шістдесятих років. Голлі Голайтлі – утриманка, яка не має проблем з грошима, а лише відвідує різноманітні вечірки. Одного разу головна героїня зустрічає Пола Варжака – чоловіка, який живе коштом жінок та працює письменником, проте зараз переживає ненайкращі часи у кар'єрі. Коли їхнє спілкування потроху переростає у кохання, з'являється знайомий Голлі – Дон, який знає багато її таємниць.

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"Сніданок у Тіффані": дивіться онлайн трейлер фільму

"Модна штучка"

Рік : 2015

: 2015 Жанр: комедія/романтика

Стати дизайнеркою – це дитяча мрія Кейт. Вона багато часу проводить в ательє, читає модні журнали та відвідує модні покази, аби зробити власну сукню. На жодну роботу жінку не хочуть брати, адже її тато – власник супермаркетів. Річ у тім, що цей бізнес викрадає у кутюр'є фасони, що погано впливає на їхні прибутки. Однак Кейт не хоче здаватися та прагне будь-якими способами завоювати світ високої моди.

"Модна штучка": дивіться онлайн трейлер фільму

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