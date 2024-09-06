Для любителів осінньої атмосфери: 3 фільми, які схожі на "Гаррі Поттер"
Якщо ви відчуваєте особливу магію осені та вже не раз переглядали всі частини "Гаррі Поттера", можливо, саме час пошукати щось нове для створення ідеальної атмосфери. Осінь завжди асоціюється з чимось загадковим і теплим, і немає нічого кращого, ніж зануритися у новий світ фантазій.
У нашому свіжому матеріалі від Кіно 24 ми зібрали для вас добірку фільмів, які неодмінно зацікавлять навіть найвідданіших фанатів "Гаррі Поттера". Ці стрічки, сповнені магії, фантастичних пригод і загадкових сюжетів, стануть чудовою альтернативою для перегляду в затишний осінній вечір.
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"Фантастичні звірі й де їх шукати"
Події фільму розгортаються в Нью-Йорку 1920-х років, у часи, коли магічний світ був ще прихований від очей звичайних людей. Головний герой – Ньют Скамандер, відомий дослідник магічних істот, прибуває в місто з важливою місією. Він хоче зустрітися з представниками секретної спільноти чарівників, яка діє в Америці.
Ньют – не лише мандрівник і дослідник, але й автор знаменитого підручника "Фантастичні звірі й де їх шукати". Ця книга настільки важлива для магічного світу, що стала частиною обов'язкової програми в Хогвартсі – школі, де навчався Гаррі Поттер. Фільм розповідає про подорожі Ньюта, його пригоди у світі магії та неймовірні створіння, з якими він зустрічається на своєму шляху.
"Фантастичні звірі й де їх шукати": дивіться онлайн трейлер фільму
"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа"
Батьки вирішують відправити своїх дітей – Пітера, С'юзен, Едмунда і Люсі – з небезпечного Лондона до спокійного села, де вони тимчасово житимуть у будинку старого професора, давнього друга їхньої родини. Будинок професора приховує багато загадок, і незабаром діти виявляють одну з них: стару, на перший погляд, звичайну шафу, яка стає порталом до чарівної країни Нарнії.
Нарнія – це казкова земля, де колись панував мир і спокій, але тепер вона під владою злої Чаклунки, яка зачарувала країну, перетворивши її на місце вічної зими. Тільки діти можуть допомогти великому цареві Аслану – мудрому та могутньому леву – звільнити Нарнію від тиранії Чаклунки. Разом вони мають стати частиною великої битви за свободу та відновлення рівноваги у цій дивовижній країні.
"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа": дивіться онлайн трейлер фільму
"Хроніки Спайдервіка"
За сюжетом, сім'я Грейсів переїжджає до старого будинку, який приховує багато таємниць і загадок. Брати-близнюки Джаред і Саймон разом зі своєю сестрою Меллорі раптово опиняються в незвичайній ситуації. Вони випадково відкривають портал до іншого виміру, про існування якого навіть не здогадувалися.
Цей паралельний світ виявляється наповненим чарівними істотами та небезпечними створіннями. Діти опиняються втягнутими в серію неймовірних пригод, де їм доведеться зіткнутися з безліччю випробувань і розгадати таємниці нового виміру.
"Хроніки Спайдервіка": дивіться онлайн трейлер фільму
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