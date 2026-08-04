Не лише "Людина-павук": 4 найкращі фільми про підлітків із суперсилами та подвійне життя

Шалений успіх нового "Людини-павука" у світовому прокаті нагадав усім нам, чому ми так любимо історію Пітера Паркера. Насамперед це драма про підлітка, на чиї плечі раптово лягла суперсила й величезна відповідальність.

Якщо ви вже встигли оцінити головний кінохіт сезону й шукаєте схожі історії, то ця добірка для вас. 24 Канал зібрав захопливі стрічки про юних героїв, які вчаться приховувати свою справжню сутність та виживати у світі, де за суперсили доводиться платити високу ціну.

"Хроніка" (2012)

Троє старшокласників випадково знаходять у лісі загадкову підземну печеру й після контакту з невідомим об'єктом отримують телекінетичні здібності. Спочатку друзі сприймають це як розвагу, тому починають вчитися літати та рухати предмети силою думки. Однак згодом суперсили починають рости, а разом із ними виходять на поверхню й приховані психологічні проблеми та образи хлопців. Забавки швидко закінчуються, коли один із підлітків втрачає контроль над собою й перетворює свою силу на небезпечну зброю проти всього світу.

"Хроніка": дивіться трейлер фільму онлайн

"Пипець" (2010)

Звичайний старшокласник Дейв думає про те, чому в реальному світі ніхто не намагається стати супергероєм. Замовивши в інтернеті зелений гідрокостюм, він виходить на вулиці міста під ім'ям Пипець, щоб захищати слабких, хоч і не має жодних суперздібностей. Його спроби чинити добро миттєво роблять його зіркою YouTube, але водночас втягують у небезпечну війну з місцевим кримінальним авторитетом. Так, Дейв з'ясовує, що справжнє подвійне життя вимагає доволі багато жертв.

"Пипець": дивіться трейлер фільму онлайн

"Телепорт" (2008)

Під час небезпечного інциденту Девід Райс дізнається, що може миттєво телепортуватися у будь-який куточок планети. Так, він роками живе ідеальним таємним життям, снідаючи на вершині Сфінкса в Єгипті та витрачаючи вкрадені з банків гроші. Втім, його безтурботне життя руйнується, коли на Девіда починає полювання таємна організація, яка століттями висліджує та знищує таких, як він.

"Телепорт": дивіться трейлер фільму онлайн

"Люди Ікс: Перший клас" (2011)

Сюжет фільму розгортається навколо молодих підлітків-мутантів, які лише вчаться розуміти та приховувати свої унікальні здібності від звичайного суспільства. Молоді Чарльз Ксав'єр та Ерік Леншерр збирають першу команду обдарованих юнаків і дівчат, щоб навчити їх контролювати власні сили ради порятунку людства від глобальної війни. Героям доводиться вести подвійне життя, протистояти цькуванню з боку світу та шукати своє місце серед людей.

"Люди Ікс: Перший клас": дивіться трейлер фільму онлайн

Якщо ж вам до душі історії про таємні особистості, але хочеться ще більше напруги, то ознайомтеся з нашою добіркою, де ми зібрали фільми з несподіваним фіналом.