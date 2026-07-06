Сильвестру Сталлоне – 80 років: найкращі фільми з зіркою бойовиків

Сьогодні, 6 липня, голлівудська знаменитість – Сильвестр Сталлоне, відзначає день народження. Актору виповнилось 80 років. Його творча спадщина досі залишається культовою, адже він був одним із тих, хто подарував дитинство дітям 90-х років.

Цікаво, що Сильвестр не тільки актор, а й кінорежисер. До прикладу, сценарій для фільму "Роккі" чоловік написав за три з половиною дні, однак творці пропонували віддати головну роль комусь іншому. Та Сталлоне був непохитним, пише 24 Канал. Нещодавно відсвяткував день народження ще один популярний американський актор – Том Круз. Йому виповнилось 63 роки.

Фільмографія Сильвестра Сталлоне

"Роккі", 1976

Рейтинг IMDb: 8,1

Роккі Бальбоа мріє про одне – стати успішним боксером. Однак на шляху до слави треба пройти багато випробувань. Вдень він допомагає місцевому мафіозі – вибиває борги з боржників, а ввечері тренується у спортивному залі. Якось він знайомиться з чинним чемпіоном світу з боксу – Аполло Крідом, який вирішує дати новачкові шанс проявити себе.

"Роккі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Рембо: Перша кров", 1982

Рейтинг IMDb: 7,7

Джон Рембо – ветеран В'єтнамської війни. Під час бойових дій він пройшов справжнє пекло, а коли повернувся до цивільного життя, то виявився нікому не потрібним. Щоб знайти своїх товаришів по службі Джон вирішує подорожувати автостопом по Америці. Він приїздить у маленьке провінційне містечко, де усім заправляє поліція. Його помилково звинувачують у бродяжництві та жорстоко б'ють, тому Рембо вирішує оголосити чинній системі війну.

"Рембо: Перша кров": дивіться онлайн трейлер фільму

"Руйнівник", 1993

Рейтинг IMDb: 6,7

Жорстокий поліцейський Джон Спартан і злочинець Саймон Фенікс потрапляють до кріо-в'язниці у 1996 році. У 2032 році Фенікс розморожується і тікає. Герой опиняється у місті Сан-Анджелес. Суспільство майбутнього стало абсолютно пацифістським і беззбройним перед жорстокістю 90-х.

"Руйнівник": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нестримні", 2010

Рейтинг IMDb: 6,4

Нестримні – спецзагін найманців, які готові до будь-яких випробувань. Вони мають вирушити у Південну Америку, щоб розправитися з жорстоким тираном, який тероризує населення острова Вілена. Однак не все так просто. Найманці тепер мають розраховувати не тільки на силу, зброю та хитрість.

"Нестримні": дивіться онлайн трейлер фільму

Інші фільмі зі Сильвестром Сталлоне:

"Стій! Або моя мама буде стріляти";

"Скелелаз";

"Суддя Дред";

"Крід: Спадщина Роккі" та інші.

Цікавий факт! Сталлоне ніколи не був професійним боксером, однак у 2011 році його включили до Міжнародної боксерської зали слави. Крім того, у зірки "Рембо" є українське коріння.