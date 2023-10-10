4 екранізації українських книжок, які має побачити кожен

Осінь – це найкращий період для того, щоб приділити час перегляду екранізації улюбленої книжки. В українському кінематографі є чимало фільмів і серіалів за мотивами популярних творів, які вже полюбилися глядачам.

Саме їх ви можете знайти у новій добірці 24 Каналу. Приємний вечір з якісними українськими стрічками – гарантований.

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Найкращі українські екранізації, які варто переглянути кожному

"Чорний ворон"

Рік виходу: 2019

Жанр: історична драма

У ролях: Тарас Цимбалюк, Павло Москаль, Азізбек Абдурашидов, Андрій Мостренко, Олексій Тритенко, Наталія Сумська

Рейтинг IMDb: 7,3

Бестселер відомого українського письменника Василя Шкляра не міг опинитися поза увагою кінотворців. Тому у 2019 році на екранах глядачі перенеслись в Україну 1922 року. Історична драма оповідає про історію колишнього офіцера УНР Івана, який і є тим самим Вороном. Утікаючи від війни, він разом з вагітною дружиною знаходить прихисток у свого батька. Однак на ту ж місцевість прибувають полки ГПУ на чолі з чекістом Євдокімовим, який ув'язнює батька Івана. Тож перед Чорним Вороном постає вибір: терпіти знущання і мовчати, чи вийти на шлях протистояння загарбникам.

"Чорний ворон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мавка. Лісова пісня"

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Рік виходу: 2022

Жанр: фентезі

Ролі озвучили: Наталка Денисенко, Артем Пивоваров, Олена Кравець, Сергій Притула, Назар Задніпровський, Юлія Саніна, Михайло Хома, Олег Михайлюта, Наталія Сумська, Олег Скрипка, Катерина Осадча, Ніна Матвієнко

Рейтинг IMDb: 6,6

Найбільш очікуваний анімаційний фільм за декілька останніх років "Мавка. Лісова пісня" створювали за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та на образах зі слов'янських міфів і легенд. На чий бік стане Мавка: кохання до простого хлопця з села Лукаша, який обдарований чарівною грою на сопілці, чи свого обов'язку перед Лісом, Берегинею якого вона стала? Сюжет, який зацікавлює і дорослих, і наймолодших глядачів.

Шалений світовий успіх та приголомшливі суми зібрала "Мавка". Мультфільм показали у понад 80 країнах світу і він зібрав близько 17 мільйонів доларів , поділилась результатом світового прокату СЕО Film.ua Group Вікторія Ярмощук на медіафорумі Kyiv Media Week.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"І будуть люди"

Рік виходу: 2020

Жанр: драматичний серіал-епопея

У ролях: Акмаль Гузеров, Дзядек Остап Васильович, Констянтин Темляк, Олена Борозенець, Олександр Піскунов, Макар Тихомиров, Катерина Григоренко, Віктор Жданов

Рейтинг IMDb: 8,7

У часи турбулентності, коли українцям довелось пережити чимало: Перша світова війна, революція, прихід радянської влади. Важке 20 століття принесло чимало потрясінь для українського народу. Екранізація однойменного роману Анатолія Дімарова оповідає про різних людей, яких об'єднували любов до життя, до людей і бажання знайти своє місце у цьому новому історичному вимірі.

"І будуть люди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спіймати Кайдаша"

Рік виходу: 2020

Жанр: комедія

У ролях: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Юлія Врублєвська.

Рейтинг IMDb: 8,9

Українська літературна класика на екранах з'явилась у 2020 році. Блискучий комедійний серіал зняли за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Автори проєкту зобразили сучасних Кайдашів з деякими відмінностями від оригіналу. Втім, основні ідеї залишились незмінними: українське село, побут, гумор, та проблема батьків та дітей, навколо якої розгортається увесь сюжет.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер фільму

Авторка: Ольга Паньків