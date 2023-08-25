10 українських фільмів, які варто переглянути до кінця 2023 року

Всі звикли насолоджуватись фільмами американської кіноіндустрії. Але наш український кінематограф також вартує уваги! Українське кіно розумне, різноманітне, цікаве, атмосферне, і цей перелік можна продовжувати!

Не можете повірити? 24 Канал підготував підбірку найкрутіших українських фільмів, які варто переглянути кожному українцю і не лише.

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"Мавка"

Фентезійна анімація Олександра Рубана та Олега Маламужа стала найкасовішим українським кінопроєктом і тепер входить до списку із 20 найкасовіших кінострічок за всю історію кінопрокату в Україні.

Мавка розповідає історію безмежних українських лісів, які з давніх-давен приховують безліч таємниць і загадок. Там, серед столітніх дерев, живуть незвичайні міфічні істоти, а серед них – Мавка, Душа і новообрана Берегиня Лісу. Її головне завдання – захищати Ліс та його головний скарб – Джерело життя – від будь-яких зазіхань людей.

"Мавка": дивіться трейлер

"Памфір"

Фільм "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого Собчук – історія про хорошого сім'янина, який, проходячи випробування долі, звертає з чесного шляху заради своєї сім'ї. Події у стрічці відбуваються на Заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки.

"Памфір": дивіться трейлер

"Довбуш"

Події стрічки розгортаються на початку 18 століття у Карпатах. Жорстоке правління шляхти змушує гуцулів шукати пристань у горах. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші стають опришками. Прагнучи помсти панам за вбивство батьків, Довбуші стають ворогами один одного. Один прагне наживи, а інший – справедливості.

Гуцули розпочинають повстання, яке очолює Олекса. Панство робить усе можливе, аби придушити Довбуша. Але він їх перехитрує і так поширюється легенда про карпатського лицаря.

"Довбуш": дивіться трейлер

"Клондайк"

"Клондайк" – четверта повнометражна робота Марини Ер Горбач. Сюжет стрічки показує життя сімейної пари під час війни. Різні за характером, світоглядом, позицією головні персонажі, яких зіграли Оксана Черкащина і Сергій Шадрін (який, на жаль помер минулого року – 24 канал) намагаються зрозуміти, що відбувається і жити попри все. Все це відбувається на тлі трагедії, яка сталася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

"Клондайк": дивіться трейлер

"Щедрик"

Стрічка Олесі Моргунець-Ісаєнко показує період Другої світової війни й україно-польські відносини. А своєрідною сюжетною ланкою є мелодія "Щедрик", яку дуже любить мати головної героїні Ярослави Софія.

"Щедрик": дивіться трейлер

"Люксембург, Люксембург"

Другий повнометражний фільм Антоніо Лукіча, за сюжетом якого, брати-близнюки дізнаються, що їхній зниклий давно батько захворів у Люксембурзі. Тож вони відправляються у подорож, щоб зустріти його в останній раз. Головні ролі у стрічці "Люксембург, Люксембург" зіграли учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер

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"Я працюю на цвинтарі"

Чорна комедія за мотивами книги Павла Белянського розповідає про Сашу, який займається встановленням пам'ятників на цвинтарі. Поза замовниками та похованнями, його оточує аура цинізму, іронії та стиків зі злочинністю. А також — власний внутрішній конфлікт. Але незалежно від того, що приносить життя, він завжди знаходить місце для променяння надії.

"Я працюю на цвинтарі": дивіться трейлер

"Мирний-21"

Сюжет розкриває історію довіри та її відсутності, засвічуючи події, що розгортаються на сході України на початку 2014 року. Основна тема стрічки відображається через призму дій луганського прикордонного загону. Режисером фільму став Ахтем Сеітаблаєв.

"Мирний-21": дивіться трейлер

"Снайпер. Білий ворон"

Стрічка Мар'яна Бушана заснована на історії реальної людини, яка залишила позаду пацифістські установки та виступила на захисті своєї землі. За словами самого режисера, ідея до фільму народилася, коли він дізнався про реальну історію Миколи, бійця з добробату. Події стрічки розгортаються на теренах Донбасу.

"Снайпер. Білий ворон": дивіться трейлер

"Носоріг"

Фільм "Носоріг" розповідає про 1990-ті роки, коли Україна переживала перехід від Радянського Союзу до Незалежності. На тлі цих буремних часів режисер Олег Сенцов відтворює історію колишнього злочинця, який згадує минуле та розуміє, що всі його дії мали глибокий зміст і не були випадковими. За словами Сенцова, ця стрічка розповідає справжню українську історію.

"Носоріг": дивіться трейлер