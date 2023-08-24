За 32 роки періоду Незалежності, Україна 16 разів пробувалася у номінацію "Найкращий фільм іноземною мовою", але в основний конкурс не потрапила жодного разу. Втім, у 2023 році фільм "Будинок зі скалок" спільного виробництва Данії, Швеції, Фінляндії та України номінували на Оскар у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Це цікаво 10 гідних українських серіалів, які варто побачити

24 Канал вирішив пригадати назви усіх фільмів, які Україна висувала на престижну кінопремію Оскар з 1997 року. Серед них фільми "Мамай" і "Поводир" режисера Олеся Саніна, "Клондайк" Марини Ер Горбач, "Погані дороги" Наталки Ворожбит та інші.

16 фільмів, які Україна висувала на Оскар за добу Незалежності

"Приятель небіжчика"

Рік: 1997

Режисер: В’ячеслав Криштофович

Фільм під назвою "Приятель небіжчика" став першим фільмом, який Україна висувала на розгляд премії "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" (з 2019 року ця категорія називається "Найкращий міжнародний художній фільм" – 24 Канал). Випущений у 1997 році, цей фільм надовго залишався одним з найуспішніших вітчизняних кінопроєктів. Сьогодні займає 65 – 67-у позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

За сюжетом, класичний киянин-ледар Олександр Лазарєв, зі стильним способом життя, маючи навіть квартиру на Подолі, яку він явно успадкував від своєї бабусі, ніяк не може адаптуватися до нових реалій початку 1990-х років. Точніше, можна сказати, що він не особливо хоче це робити, адже його більшість друзів успішно вписалися в зміни, які настали з ринковою економікою, і навіть допомагають своєму менш обізнаному однокурснику.

Ще більше головний герой починає страждати після розлучення з дружиною Анжелікою Неволіною, яка одружилася із заможним та успішним чоловіком. Нетверезий Олександр вирішує замовити кілера на свого суперника. Для нього це цікавий експеримент: спроба відчути себе в іншій ролі, стати новою впливовою особистістю. Проте після похмілля з'являється сумнів, і він замовляє своє власне вбивство.

"Приятель небіжчика": дивіться трейлер

"Мамай"

Рік: 2003

Режисер: Олесь Санін

Створений на основі давнього українського і кримськотатарського фольклору, цей фільм об'єднує три різні сюжетні лінії. Перша сюжетна лінія відображає події з "Думи про трьох братів азовських" 16 століття. Друга сюжетна лінія пропонує епічну історію тюркських народів, включаючи кримських татар, за назвою "Пісня дервіша про трьох доблесних мамлюків". Третя сюжетна лінія, яку написав сам режисер, розповідає історію татарської жінки, яка приймає на виховання молодого козака, знайденого в момент його смерті.

Зйомки тривали всього 24 дні. Режисер Санін поділився, що "Мамай" був своєрідним експериментом для нього, це була його дипломна робота, яку він сподівався показати обмеженій аудиторії. На сьогодні цей фільм займає 75 – 80 позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

"Мамай": дивіться трейлер

"Водій для Віри"

Рік: 2004

Режисер: Павло Чухрай

Це психологічно-драматичний фільм 2004 року, спільна праця українського та російського кінематографістів, з режисерською роботою Павла Чухрая.

Події фільму розгортаються в СРСР 1960-х років. Молодий і амбітний сержант Віктор ставиться до свого життя просто та прагматично – для нього головна мета це кар'єра, і він готовий на все, щоб її досягти. Віктору пощастило: завдяки своєму статусу курсанта з привілейованою ротою, він стає особистим водієм армійського генерала. Сюжет розгортається на дачі генерала в Криму під Севастополем, в епоху влади Радянського Союзу над Україною.

У 2005 році Україна висунула цей фільм на премію Оскар в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою". Проте, оскільки фільм зняв російський режисер, грали російські актори, за винятком Ступки, та звучала російська мова, і лише деякі зйомки відбулися на території України, Американська кіноакадемія відхилила заявку фільму бути представленим як українське кіно.



"Водій для Віри" був дискваліфікований / Скриншот з трейлера

"Аврора"

Рік: 2006

Режисерка: Оксана Байрак

Ця мелодрама розповідає вигадану історію, яка розгортається на тлі аварії у Чорнобильській АЕС 1986 року. У центрі сюжету – 12-річна Аврора, яка живе в дитячому будинку у Прип'яті та мріє стати балериною. Подальша дія розгортається після аварії на АЕС, коли дівчинка отримує дозу опромінення та їде на лікування до США.

У фільмі ключові ролі виконують американський актор Ерік Робертс і російський актор Дмитро Харатьян, який після анексії Криму був включений до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України.

Висування фільму "Аврора" на премію Оскар від України супроводжувалося скандалом. Вчений з Колумбійського університету Юрій Шевчук висловив сумнів щодо прозорості процесу відбору та провів своє розслідування, яке було опубліковано в ЗМІ. За його словами, фільм "не пройшов через прозорий, чесний та демократичний відбірний процес, який надавав би йому право представляти країну, а не окремого творчого колективу".

Після анексії Криму та початку війни на Донбасі фільм "Аврора" був заборонений в Україні через участь Харатьяна.

Кадр з фільму "Аврора" / Байрак

"Ілюзія страху"

Рік: 2008

Режисер: Олександр Кірієнко

Це фільм українського режисера Олександра Кірієнка, знятий російською мовою. Сюжет фільму базується на однойменному романі Олександра Турчинова. У 2008 році фільм був висунутий від України на участь у кінопремії Оскар. Головні ролі виконали російські актори.

У центрі сюжету – успішний підприємець Ігор Короб, який мусить захищати свій бізнес у важких обставинах 1990-х років. Одного дня Ігор стає жертвою нападу злочинної групи: його арештовують незаконно, і він опиняється у слідчому ізоляторі. Шляхом жорстоких методів його змушують відмовитися від проєкту бізнес-центру. Після звільнення Ігор вирішує за будь-яку ціну повернути собі права на цей проєкт і помститися тим, хто завдав йому шкоди.

Кадр з фільму "Ілюзія страху" / Aurora Films

"ТойХтоПройшовКрізьВогонь"

Рік: 2012

Режисер: Михайло Іллєнко

Це кіноповість про українського авіатора, який після Другої світової війни переїжджає до Канади й стає вождем місцевого індіанського племені. Сценарій фільму базується на реальних фактах з життя Героя Радянського Союзу Івана Даценка, а також на розслідуваннях ЗМІ та народних легендах.

Режисер Ілля Іллєнко працював над цією стрічкою протягом п'яти років, бюджет фільму становив 16 мільйонів гривень. Держава також частково сприяла фінансуванню проєкту. У кінотеатрах фільм заробив 1,5 мільйона гривень.

Українські кінокритики відзначили цю роботу Іллєнка позитивно. Український журналіст Михайло Бриних стверджував: "Наважусь стверджувати, що "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" не гріх і переоцінити, адже цей витвір (як, приміром, і роман Василя Шкляра "Чорний ворон") має більше суспільне значення, ніж суто кінематографічне. Це ще один важливий етап подолання комплексу національної культурної меншовартості…".

"ТойХтоПройшовКрізьВогонь": дивіться фільм

"Параджанов"

Рік: 2013

Режисери: Олена Фетісова і Серж Аведікян

Це єдиний повний байопік, який охоплює всю біографію Сергія Параджанова. Фільм відтворив труднощі, які випали на шляху цього сильного, незалежного і беззаперечно геніального художника.

Головну роль Параджанова виконав французький кінорежисер вірменського походження Серж Аведікян, який хоч і уникав вживання слів "велике кіно" чи "шедевр" для опису "Параджанова", але вважав його цікавим фільмом – через те, що він особисто знав Параджанова та "пережив його історію зсередини".

"Параджанов": дивіться трейлер

"Поводир"

Рік: 2014

Режисер: Олесь Санін

Події у фільмі відбуваються у 1932 – 1933-х роках у часи індустріалізації, колективізації, Голодомору й репресій представників Розстріляного відродження. Американський інженер Майкл Шемрок приїхав до Харкова зі своїм 10-річним сином Пітером. Випадково Шемрок побачив секретні архівні документи про заплановане радянською владою масове вилучення продовольства та супутні репресії. Згодом Майкла вбили в сина на очах.

Пітеру вдалося втекти за допомогою незрячого бандуриста – Івана Кочерги. Пітер стає поводирем Івана та дізнається всі історії з його життя. Знаючи про плани радянської влади, вони з гідністю та честю намагалися чинити опір. Голодомор здійснюють, а бандуристів визнають ворогами, організовують з’їзд у Харкові. Хлопчик хоче врятувати Івана… Однак, лише Пітер залишається живим свідком тих трагічних подій.

"Поводир": дивіться трейлер

"Українські шерифи"

Рік: 2016

Режисер: Роман Бондарчук

Це документальний фільм, який був знятий Романом Бондарчуком у співпраці з Україною, Латвією та Німеччиною. Світова прем'єра цієї стрічки відбулася 20 листопада 2015 року на міжнародному документальному кінофестивалі в Амстердамі, де вона була відзначена Спеціальним призом журі. Українська прем'єра фільму відбулася 26 березня 2016 року на кінофестивалі Docudays UA. Крім того, ця стрічка займає 56-е місце у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

Сюжет фільму розповідає про мешканців села Старої Збур'ївки Херсонської області, особливо двох чоловіків, які взяли на себе відповідальність за збереження громадського порядку.

"Українські шерифи": дивіться трейлер

"Рівень чорного"

Рік: 2017

Режисер: Валентин Васянович

Це документально-ігровий фільм, в якому 50-річний весільний фотограф на ім'я Костя виконує роль себе. Його персонаж переживає важку самотність та горе внаслідок втрати близьких. Однак він знаходить в собі силу продовжувати життя. У цій стрічці є діалоги, але аудіовідтворення їх відсутнє, оскільки автор намагався зробити персонажів здатними передавати свої емоції через невербальні засоби.

Цей фільм демонструє рівень естетичного дискурсу в нашому творчому середовищі й демонструє його на надзвичайно високому рівні,

– говорив тоді Пилип Іллєнко.

"Рівень чорного": дивіться фільм

"Донбас"

Рік: 2018

Режисер: Сергій Лозниця

Драма базується на реальних історіях, пов'язаних з окупованим Сходом. Виготовлено спільними зусиллями України, Німеччини, Франції, Нідерландів та Румунії, фільм "Донбас" здійснив свою світову прем'єру у межах спеціальної програми "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі. Ця стрічка значно "покошмарила" росіян та була відзначена премією за найкращу режисуру.

Фільм представляє напівдокументальний калейдоскоп, який розкриває 13 жахливих і абсолютно реальних епізодів з життя окупованого Донбасу. Між сценами відсутні прямі зв'язки, за винятком загального контексту – усі епізоди демонструють жахи, які поширюються на території за сепаратистськими блокпостами, де встановились варварські порядки. Кілька персонажів майже символічно перетинаються, передаючи увагу глядачів одне одному, ніби передаючи естафетну паличку між собою.

Зауважте! У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, Сергій Лозниця в Каннах виступив на захист російської мови та культури. Бойкот російськомовної культури, за його словами, "суперечить європейським принципам культурного плюралізму та свободи вираження". У мережі Лозницю назвали колаборантом і зрадником, який "маніпулює юридичним статусом громадянина України й просуває в Європі імперські наративи Кремля".

"Донбас": дивіться трейлер

"Додому"

Рік: 2019

Режисер: Наріман Алієв

Цей фільм є четвертою роботою молодого українського режисера кримськотатарського походження на ім'я Нарімана Алієва. Він розповідає історію кримського татарина та його двох синів, які покинули Крим після анексії цього регіону. Відразу на початку фільму один з синів помер. У результаті батько приїжджає до Києва з метою повернути тіло назад у Крим та поховати його згідно із мусульманськими обрядами. Одночасно другий син не розуміє рішення батька та не вбачає необхідності дотримання традицій.

Загалом критики сприйняли фільм позитивно, однак відзначили кілька недоліків, які потребують уваги: надмірне використання метафор та неприродну українську мову, якою володіють більшість акторів у фільмі.

"Додому": дивіться трейлер

"Атлантида"

Рік: 2020

Режисер: Валентин Васянович

Фільм "Атлантида" розповідає про події, що відбуваються у 2025 році, після перемоги України над Росією у війні. Однак після війни, регіон стає непридатним для життя: природа виснажена, інфраструктура зруйнована. Навіть в цей час серед руйнувань та безперспективності відновлення Донбасу, двоє головних героїв знаходять одне одного та між ними спалахує кохання. Фільм відтворює ці почуття символічно, вони мовчазно стають своєрідною надією на майбутнє. Загалом, стрічка вражає своєю надзвичайною чутливістю, а кожна сцена у ній несе особливий глибокий зміст.

Фільм отримав значну кількість позитивних оглядів від кінокритиків. Перший публічний показ "Атлантиди" відбувся на Венеційському кінофестивалі, де він був нагороджений у межах програми "Горизонти". Крім цього, стрічка про Донбас здобула призи на інших міжнародних кінофестивалях.

"Атлантида": дивіться трейлер

"Погані дороги"

Рік: 2022

Режисер: Наталка Ворожбит

Цей фільм є повнометражним дебютом для драматургині та сценаристки Наталки Ворожбит, і він є адаптацією її популярної п'єси з такою ж назвою. У стрічці представлені п'ять окремих новел, що розповідають про життя мешканців Донбасу, відображаючи їхні долі та переживання як по одну, так і по іншу сторону лінії розмежування.

П'ять розбитих шляхів, п'ять історій, що розкривають теми любові, ненависті, довіри, зради та порушення особистих меж, на тлі порушення державних кордонів,

– наголошують автори фільму в описі до трейлера.

"Погані дороги": дивіться трейлер

"Клондайк"

Рік: 2023

Режисер: Марина Ер Горбач

Сюжет стрічки показує життя сімейної пари під час війни. Різні за характером, світоглядом, позицією головні персонажі, яких зіграли Оксана Черкащина і Сергій Шадрін (який, на жаль помер минулого року – 24 канал) намагаються зрозуміти, що відбувається і жити попри все. Все це відбувається на тлі трагедії, яка сталася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. У фільмі війна підкидає чимало випробувань для Ірки й Толіка, які чекають на народження дитини. Коли війна вже ступила до них на поріг, вагітна жінка відмовляється покидати рідну домівку, натомість рішуче продовжує жити життя. В той час як чоловік – в абсолютній невизначеності, і який не міг дати безпеку дружині.

Для того, щоб допомогти самій собі, менше боятися і чинити спротив, я вирішила зробити фільм, в якому героїня мистецьким чином виявиться у фіналі сильнішою за війну,

– сказала Марина Ер Горбач в ефірі 24 Каналу.

"Клондайк": дивіться трейлер

"Будинок зі скалок"

Рік: 2023

Режисер: Сімон Леренг Вільмонт

Режисером стрічки став данець Сімон Леренг Вільмонт. Фільм допомагав створювати український режисер і лінійний продюсер Азад Сафаров. Це вперше український фільм та фільм про Україну номінований на премію Американської кіноакадемії.

"Будинок зі скалок" розповідає історію невеликої, але відважної групи соціальних працівників та невтомних жінок, які діють поблизу передової лінії на сході України. Вони віддано працюють у спеціальному дитячому будинку, забезпечуючи дітям безпечне місце для проживання, поки державні органи та суди вирішують долю кожної дитини та її родини.

Протягом фільму працівники центру не покладають зусиль, щоб вилікувати ранені серця дітей, чиї сім'ї були розірвані війною, і вони намагаються надати їм надію на краще майбутнє. Особливо важливою є актуальність цієї стрічки, оскільки внаслідок повномасштабної війни Росія окупувала Лисичанськ.

"Будинок зі скалок": дивіться трейлер