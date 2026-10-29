Не лише про кохання: фільми 2026 року, які ідеально підійдуть для вечора вдвох

Обрати фільм для спільного вечора – завдання не з простих. Особливо коли один хоче романтики, другий – чогось веселого, а після пів години пошуків обоє вже готові лягати спати. На щастя, у 2026 році кінематографісти подбали про закоханих і тих, хто лише намагається не посваритися через вибір кіно.

24 Канал зібрав п'ять нових фільмів для перегляду вдвох. Тут вистачає пристрасті, романтичних пригод, незручних ситуацій і почуттів, які іноді випробовують терпіння навіть найбільш закоханих.

"Сусіди зверху"

Жанр: романтична комедія, драма.

IMDb: 7,4

Шлюб Джо та Анджели переживає не найкращі часи. Щоб трохи урізноманітнити життя, подружжя запрошує на вечерю сусідів із верхнього поверху. Здавалося б, що може піти не так? Як виявилося, абсолютно все. Звичайна вечеря швидко перетворюється на вечір незручних зізнань, відвертих розмов і несподіваних відкриттів про власні стосунки.

Що кажуть критики: Фільм отримав 96% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначають дотепний сценарій, блискучий акторський склад і вміння режисерки Олівії Вайлд говорити про подружні проблеми з гумором.



"Сусіди зверху": дивитись трейлер

"Любить не любить"

Жанр: романтична комедія, психологічна драма.

IMDb: 7,1

Емма та Чарлі готуються до весілля й здаються ідеальною парою. Але напередодні церемонії несподіване зізнання нареченої перевертає все догори дриґом. Тепер закоханим доведеться вирішити, наскільки добре вони знають одне одного і чи справді готові сказати заповітне "так".

Що кажуть критики: Стрічка має 76% схвальних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики особливо хвалять акторську гру Зендеї та Роберта Паттінсона, а також незвичне поєднання романтики, чорного гумору й психологічної напруги.



"Любить не любить": дивитись трейлер

"У пошуках Емілі"

Жанр: романтична комедія.

IMDb: 6,9

Молодий музикант Оуен знайомиться з дівчиною своєї мрії, але отримує неправильний номер її телефону. Замість того, щоб змиритися з невдачею, хлопець вирішує знайти незнайомку. Допомогти йому погоджується студентка-психологиня Емілі. Разом вони влаштовують справжнє розслідування, яке охоплює цілий університет. І, звісно, поступово з'ясовується, що кохання може бути значно ближче, ніж здається.

Що кажуть критики: Фільм отримав 90% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалять легкий гумор, чудову взаємодію головних акторів та атмосферу класичних британських романтичних комедій.



"У пошуках Емілі": дивитись трейлер

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці"

Жанр: романтична комедія, мелодрама.

IMDb: 6,6

Поппі обожнює пригоди, подорожі та спонтанні рішення. Алекс, навпаки, любить порядок і ретельно продумані плани. Попри абсолютно різні характери, вони вже десять років залишаються найкращими друзями та щоліта їздять разом у відпустку. Та одного дня обоє починають підозрювати, що їх пов'язує дещо більше за дружбу. І тепер головне питання – чи варто ризикувати стосунками, які будувалися роками?

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка отримала 78% позитивних рецензій. Критики відзначають харизму головних акторів і легку атмосферу. Водночас деякі оглядачі вважають сюжет надто передбачуваним.



"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці": дивитись трейлер

"Буремний перевал"

Жанр: романтична драма.

IMDb: 6,1

Кетрін Ерншо та Гіткліф знайомі з дитинства. Між ними виникає сильне почуття, однак соціальні умовності, гордість і складні характери стають на заваді їхньому щастю. З роками кохання перетворюється на болісну одержимість, яка руйнує життя не лише головних героїв.

Що кажуть критики: Фільм отримав неоднозначні відгуки – 57% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі захоплюються візуальною красою, костюмами та атмосферою, але критикують режисерку Емеральд Феннелл за надмірну театральність і вільне трактування роману Емілі Бронте.

"Буремний перевал": дивитись трейлер

А якщо хочеться такої ванільної романтики, аж до нудотності – тоді ця добірка фільмів на вечір для вас.