5 фільмів, які змусять вас повірити в долю

Доля – цікава річ. Ти ніколи не дізнаєшся, які у неї плани. Вона хитра та амбітна, тому завжди досягне своєї мети, як би палко ти не опирався цьому. Часто ця тема стає сюжетом для фільмів.

Кіно 24 підготувало для вас підбірку картин про доленосні зустрічі. Герої часто можуть робити все наперекір та намагатися прокласти свій шлях самостійно, але якщо доля вирішила взятись за когось, то тікати уже нікуди.

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"Один день", 2011

Уявіть, що ви випадково перетнулись на випускному в університеті, неймовірно провели ніч, але вранці, тверезо оцінивши ситуацію, вирішили розійтися, як ви подумали, назавжди. Для Еммі та Декстера – це частинка їхньої історії. Проте доля володіє винятковим почуттям гумору, тож щороку 15 липня вони перетинаються при найдивніших обставинах. Чи зрозуміють головні герої, що ці "випадковості" аж ніяк не випадкові? Та яке майбутнє їх очікує?

"Один день": дивіться онлайн трейлер фільму

"Будинок біля озера", 2006

Головним героям цього фільму відомо як нікому: для долі не існує ні простору, ні часу. Одного разу Кейт Форстер вирішує переїхати зі свого будинку біля озера, щоб почати своє життя з чистого аркуша. Вона залишила у поштовій скриньці лист з усіма нюансами для наступного мешканця. Отримав це повідомлення Алекс Уайлер, який тільки-но переїхав у цей дім. У нього виникло надто багато питань, чому все описане у листі не збігається з реальністю, тож він надіслав відповідь. Через кілька днів листування герої розуміють, що проживають у різних роках: він у 2004, а вона у 2006. Як таке можливо, якщо це суперечить усім законам фізики? Доля настільки непередбачувана річ.

"Будинок біля озера": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вічне сяйво чистого розуму", 2004

Чи можливо таке, що ви зв'язані з людиною невидимою ниткою долі? Технологічний прогрес стрімко розвинувся, тож людству стала доступна опція стирання пам'яті. Одного разу після драматичної сварки, Клементина та Джоел розлучаються та обидва позбуваються усіх спогадів одне про одного. Через певний час у вагоні поїзда вони знайомляться наново. Хоча їх пам'ять стерта, щось у них підказує: це вже було. Згодом героям відкриється правда: ця зустріч не перша, просто доля вирішила дати їм другий шанс.

"Вічне сяйво чистого розуму": дивіться онлайн трейлер фільму

"Інтуїція", 2001

Різдво – час див, чи не так? У центрі подій Джонатан і Сара, які перетинаються в магазині в переддень Різдва. Вони проводять чудовий вечір разом за невгамовними розмовами. Аж ось їм пора розходитись: кожного з них вдома чекає людина, яка їх щиро кохає. Проте між ними виник особливий зв'язок, який вони не бажали втратити. Тож дівчина пропонує довіритись долі: вона пише свій номер на сторінці книжки, яку планує здати, а він – на банкноті. Якщо ці речі потраплять до рук одне одного – це буде знак.

"Інтуїція": дивіться онлайн трейлер фільму

"До сходу сонця", 1995

Сюжет розгортається навколо двох незнайомих людей, які випадково перетнулися в поїзді. Хлопець Джессі прямує до Відня, щоб звідти полетіти додому в Америку. По дорозі він знайомиться з милою дівчиною Селін, яка їде на навчання в Париж. Вони одразу знайшли спільну мову та зрозуміли, що вони наче створені одне для одного. Джессі пропонує дівчині вийти з ним у Відні, щоб провести разом ще трохи більше часу – одну ніч. Вони потрапляють у рушійний вир почуттів, де кожна хвилина – на вагу золота. Герої домовляються про зустріч через пів року, та чи суджено їй відбутися?

"До сходу сонця": дивіться онлайн трейлер фільму