Романтичне кіно часто нагадує про те, якою силою володіють побачення: це буря емоцій, щирості та інколи кумедної ніяковості. Кіно 24 розповість про фільми, які надихають після перегляду запросити когось на прогулянку чи нарешті погодитися на чиюсь пропозицію вийти разом у світ.

До слова У теплі літні вечори: 3 фільми, які варто подивитися просто неба

"Римські канікули"

Принцеса Анна приїжджає до столиці Італії з візитом. Вона хоче просто відпочити, але в плані – прийоми й різні заходи. Лікар вколює Анні снодійне, щоб та набралась сил перед пресконференцією. Принцеса вирішує втекти, однак через снодійне засинає просто на вулиці. Тут на неї натрапляє місцевий журналіст, який навіть не підозрює, що допомагає людині, в якої мав брати інтерв'ю.

Ця класична стрічка доводить: найкращі побачення не полягають в дорогих ресторанах. Часом це просто момент, коли ти можеш показати себе справжнього та відчути щиру зацікавленість партнера.

"Римські канікули": дивіться трейлер онлайн

"Це безглузде кохання"

Головний герой Кел Вівер опиняється в складній ситуації: дружина зрадила, він переїхав на зйомну квартиру, а компанію вечорами складає чарка у барі неподалік. Чоловік часто ділиться історією свого життя з відвідувачами, та якось цим зацікавився улюбленець жінок Джейкоб Палмер. Він готовий створити з Кела справжнього плейбоя.

Стрічка надихає погоджуватися на побачення у будь-якому віці, адже для них ніколи не буває пізно. Важливо пам'ятати, що людину приваблює не тільки флірт та привабливі фрази, а чесність і вразливість.

"Це безглузде кохання": дивіться трейлер онлайн

"До сходу сонця"

Двоє молодих людей, що подорожують Європою, – американець Джессі та француженка Селін – зустрічаються в поїзді. Джессі пропонує зробити зупинку у Відні, щоб провести день разом. Пара ділиться думками про життя, кохання, мрії та майбутнє. Вони розуміють, що ця зустріч може бути останньою. Але домовляються побачитися знову.

Всього кілька годин знадобилося героям, щоб між ними виник магічний зв'язок. Побачення не завжди повинне мати якийсь формат. Іноді це просто діалог, де тебе чують і розуміють.

"До сходу сонця": дивіться трейлер онлайн