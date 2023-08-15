10 чудових фільмів на вечір, які варто подивитися

Після напруженого робочого дня немає нічого бажанішого, як знайти хвилинку для відпочинку. Тож ви можете насолодитися переглядом чудових фільмів, які допоможуть вам розслабитися.

У добірці фільмів від 24 Каналу ви знайдете як мелодрами, наприклад "Без образ", так і захопливі бойовики, зокрема "Топ Ґан: Меверік". Приємного перегляду!

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"Топ Ґан: Меверік", 2022 рік

Ще один культовий фільм із Томом Крузом у головній ролі. Змінилася епоха, і разом із нею з'явилися нові герої й небезпеки. Які завдання випадуть на долю безстрашного пілота Меверіка цього разу? Рекомендуємо переглянути фільм.

"Топ Ґан: Меверік": дивіться трейлер

"У ритмі серця", 2021 рік

Події стрічки відбуваються у місті Ґлостер у штаті Массачусетс. Там проживає сім'я глухих рибалок. Їхній рибальський бізнес є основою їхнього життя. Втім, Рубі – єдина 17-річна дівчина у родині, яка може чути звуки. Вона активно допомагає батькам і братові у рибному лові, а у школі Рубі приєднується до місцевого хору, де розуміє, що її вражає найбільше – це співати.

"У ритмі серця": дивіться трейлер

"Енні Голл", 1977 рік

У центрі сюжету фільму – головний персонаж, який працює коміком і відзначається своїм гострим почуттям гумору та іронією. Він неперевершено розповідає про власне життя та тих, хто оточує його. Зі скептичним настроєм, він аналізує свої невдачі в особистому житті, у якому було чимало зниклих коханок.

"Енні Голл": дивіться трейлер

"Тепер я йду у дику далечінь", 2007 рік

Фільм описує реальну подорож Крістофера Маккендлесса – мандрівника, юнака з багатої родини, яка вирішила відмовитися від матеріальних цінностей сучасного суспільства, роздавши всі свої гроші на благодійність. Внаслідок цього він сам обрав шлях бродяги – упродовж двох років, від 1990 до 1992 року, він під ім'ям Олександр Суперволоцюга подорожував США та Мексикою.

"Тепер я йду у дику далечінь": дивіться трейлер

"Русалонька", 2023 рік

Усім відома історія про Аріель, молоду русалку, яка вражена красою світу та відчайдушно прагне пригод. Вона є наймолодшою та, можливо, найбільш сміливою з королівських доньок Тритона. Воліючи розгадати таємниці світу надводних, Аріель регулярно вирушає на сушу.

"Русалонька": дивіться трейлер

"Плюшева бульбашка", 2023 рік

Тай довгий час не відзначався великим успіхом серед продавців іграшок, але все змінилося, коли три жінки прийшли на допомогу, допомігши йому перетворити плюшевих звірят у яскравий тренд 1990-х. Ця унікальна історія, розкриваючи куліси одного з найбільших іграшкових феноменів в історії людства, розповідає про те, що насправді має справжню цінність у цьому світі та кого насправді цінують.

"Плюшева бульбашка": дивіться трейлер

"Без образ", 2023 рік

Внаслідок конфіскації автомобіля, Медді, водійка Uber, змушена взятися за пошуки роботи, щоб уникнути втрати будинку. Перед нею відкривається широкий спектр вакансій, однак серед них виділяється досить незвичайна пропозиція.

"Без образ": дивіться трейлер

"БлекБеррі", 2023 рік

Розповідь про швидкий успіх і руйнівний провал першого смартфона у світі.

"БлекБеррі": дивіться трейлер

"Хороша людина", 2023 рік

Після багатьох років від того моменту, коли Еллісон стала учасницею аварії, що призвела до смерті однієї людини, її шляхи переплелися з потенційним свекром. Це відбулося в надзвичайно несподіваний спосіб, і вони почали малоймовірні стосунки. Цей чоловік став їй підтримкою у подоланні трагедії.

"Хороша людина": дивіться трейлер

"Щастя для початківців", 2023 рік

Гелен записується на курси виживання в дикій природі через рік після розлучення. Завдяки цьому досвіду вона дізнається, що іноді потрібно справді загубитися, щоб знайти себе.

"Щастя для початківців": дивіться трейлер