7 топових фільмів на вечір, які тримають глядачів в напрузі до останньої хвилини

Тема екзорцизму в кіно завжди викликала особливий, майже первісний жах. Історія про вселення могутньої злої сутності в беззахисну людину та складний ритуал вигнання диявола не залишають байдужим жодного глядача. Ці фільми не просто лякають моторошними образами та звуками – вони порушують глибокі питання віри, моралі та страху перед невідомим.

У цій добірці Кіно 24 зібрали сім стрічок, які вважаються одними з найяскравіших представників цього моторошного напрямку горору. Кожен з цих фільмів по-своєму досліджує феномен одержимості та процедуру екзорцизму, а також змушує задуматися про існування сил, що лежать за межами людського розуміння.

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"Екзорцист" (1973)

Фільм режисера Вільяма Фрідкіна, який є екранізацією однойменного роману Вільяма Пітера Блетті, став справжнім культурним феноменом, та по праву вважається одним із найстрашніших фільмів жахів усіх часів.

Сюжет розгортається навколо дванадцятирічної Ріган МакНіл, яка починає демонструвати тривожні зміни в поведінці. Її мати, актриса Кріс МакНіл, спочатку вважає, що це психологічні проблеми, але коли медичні обстеження не дають результатів, вона звертається за допомогою до священника та психіатра, отця Демієна Карраса.

"Екзорцист": дивіться онлайн трейлер фільму

Згодом стає очевидно, що дівчинка одержима могутнім демоном, і для її порятунку викликають досвідченого екзорциста, отця Ланкастера Мерріна. Фільм майстерно поєднує психологічний саспенс із приголомшливими візуальними ефектами, демонструючи жахливі прояви одержимості та напружений ритуал екзорцизму.

Стрічка мала неймовірний комерційний успіх і стала одним із найкасовіших фільмів усіх часів на момент виходу. "Екзорцист" також отримав десять номінацій на Оскар, включно із найпрестижнішою – "Найкращий фільм", – і дві з них виграв: за найкращий адаптований сценарій та найкращий звук. Попри суперечливі відгуки та протести релігійних груп, фільм став культовим і донині вважається класикою жанру жахів.

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"Шість демонів Емілі Роуз" (2005)

Стрічка майстерно поєднує елементи фільму жахів та судової драми, занурюючи глядача в моторошну історію студентки Емілі Роуз, що померла після серії екзорцизмів. Сюжет розгортається навколо судового процесу над отцем Річардом Муром, священником, який проводив ці обряди та був звинувачений у ненавмисному вбивстві.

У залі суду розкриваються жахливі події, що передували смерті Емілі: її дивна поведінка, напади, під час яких вона говорила невідомими мовами, та переконання, що її тілом заволоділи шість різних демонів. Захисниця отця Мура, адвокатка-атеїстка Ерін Брунер, намагається знайти наукове пояснення трагедії, тоді як прокурор Ітан Томас наполягає на кримінальній відповідальності для священника.

"Шість демонів Емілі Роуз": дивіться онлайн трейлер фільму

В основу стрічки лягла книга Фелісітас Гудман "Вигнання диявола з Аннеліз Міхаель", котра розповідає про реальні події 1976 року, коли внаслідок обрядів екзорцизму, що регулярно відбувалися протягом 10 місяців, померла німкеня, на ім'я Аннеліза Міхель.

Фільм "Шість демонів Емілі Роуз" переосмислює цю історію, балансуючи між раціональним скептицизмом та можливістю надприродного втручання, залишаючи глядача в напрузі щодо справжньої природи того, що сталося з дівчиною.

"Останнє вигнання диявола" (2010)

Стрічка режисера Даніеля Штамма пропонує свіжий погляд на фільми про екзорцизм, використовуючи для створення відчуття реальності та напруженості псевдодокументальну стилістику. І глядачі оцінили цей хід.

Сюжет розгортається навколо харизматичного, але цинічного священника Коттона Маркуса, який провів безліч фальшивих екзорцизмів, заробляючи на вірі наївних парафіян. Вирішивши зафільмувати свій останній обряд, щоб розкрити "шахрайство" екзорцизму, Коттон разом зі знімальною групою вирушає до родини, що мешкає на фермі в глушині Луїзіани.

"Останнє вигнання диявола": дивіться онлайн трейлер фільму

Там вони зустрічають шістнадцятирічну Нелл Світцер, яку її батько вважає одержимою демоном. Спочатку Коттон впевнений, що знайде черговий випадок психічного розладу, але чим глибше він занурюється в цю справу, тим ясніше усвідомлює, що його останній екзорцизм дуже відрізняється від усіх попередніх, проведених за довгі роки…

"Скринька прокляття" (2012)

Спеціальні ритуали вигнання демонів існують не лише в християнстві, але й в інших релігіях – зокрема в юдаїзмі. І саме юдейський ритуал можна побачити у цьому фільмі режисера Уле Борнедаля.

Сюжет розгортається навколо розлученого батька, Клайда Бренека, який купує на розпродажі старовинну дерев'яну скриньку для своєї молодшої доньки Емілі. Але скринька виявляється проклятою: під її впливом Емілі поступово стає замкнутою, агресивною, і її поведінка набуває все більш дивних та моторошних рис. Клайд спочатку налаштований скептично, але з часом усвідомлює, що скринька є вмістилищем злого духа, діббука з єврейської міфології, який поступово заволодіває його донькою.

"Скринька прокляття": дивіться онлайн трейлер фільму

Зрозумівши, що життя Емілі в небезпеці, Клайд змушений звернутися за допомогою до цадика, щоб провести складний та небезпечний ритуал вигнання демона.

Фільм майстерно нагнітає напругу, показуючи поступове погіршення стану Емілі та відчайдушні спроби батька врятувати свою дитину від потойбічної сили.

"Закляття" (2013)

Сюжет режисера Джеймса Вана заснований на реальних справах відомих дослідників паранормальних явищ Еда та Лоррейн Ворренів.

1971 року вони приїжджають на допомогу родині Перрон, яку тероризує темна сутність у їхньому новому будинку на усамітненій фермі. Зіткнувшись із могутньою демонічною силою, Воррени змушені застосувати весь свій досвід та духовну силу, щоб захистити родину від жахливої загрози. Фільм майстерно поєднує елементи класичного фільму про будинок з привидами з моторошними сценами екзорцизму.

"Закляття": дивіться онлайн трейлер фільму

"Екзорцист Ватикану" (2023)

Фільм пропонує погляд на екзорцизм з погляду реальної фігури – отця Ґабріеле Аморта, головного екзорциста Ватикану.

Сюжет стрічки, заснованої на мемуарах Аморта, розгортається навколо розслідування жахливого випадку одержимості маленького хлопчика Генрі в стародавньому абатстві в Іспанії. Отець Аморт, відомий своїми нетрадиційними методами та скептичним ставленням до деяких церковних догм, разом з місцевим священником отцем Томасом Есквабалем намагається розібратися у природі зла, що заволоділо дитиною. Їхнє розслідування поступово розкриває багатовікову змову та демонську силу, яка має зв'язок з самою історією Ватикану.

"Екзорцист Ватикану": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка поєднує історію про екзорцизм з елементами детективу та трилера, пропонуючи глядачам напружену боротьбу не лише за душу хлопчика, але й за розкриття давніх таємниць.

"Ритуал" (2025)

Ця стрічка розповідає про найбільш задокументований випадок екзорцизму – вигнання демонів з Емми Шмідт, також відомої як Анна Еклунд (через надмірну увагу медіа жінці довелося змінювати ім'я).

Легендарний Аль Пачіно грає тут реального екзорциста Теофілуса Різінґера, який загалом провів в Америці близько 22 обрядів вигнання, що є рекордною кількістю. За сюжетом, Теофіліус і його асистент Джозеф Штайгер погоджуються провести серію складних ритуалів екзорцизму, щоб врятувати молоду дівчину, на ім'я Емма, охоплену страшною одержимістю. Проте один зі святих отців має кризу віри, а інший – змушений вгамовувати відгомін власного бурхливого минулого.

"Ритуал": дивіться онлайн трейлер фільму

Чи вдасться священникам подолати власних внутрішніх демонів і об'єднати свої зусилля заради спільної перемоги над дияволом, який мучить невинну дівчину? Дізнаємося у кіно вже 5 червня, коли лячний і зловісний "Ритуал" вийде в український прокат.