Як стати мільйонером: 5 захопливих фільмів, які надихають на успіх і величезні гроші

Головні герої багатьох захопливих стрічок досягають неймовірного успіху. Вони стають найбагатшими людьми завдяки своїй енергії, хисту, знанням та щасливій долі.

Кіно 24 радить фільми, які варто уважно подивитися, адже у деяких персонажів є чого повчитися, а деякі із цих сюжетів були зняті на основі реальних подій. Дивіться добірку фільмів про удачу, гроші й щастя. А також спостерігайте за іграми на мільйон у легендарному шоу "Хто хоче стати мільйонером?"на ICTV2.

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"Мільйонер мимоволі", 2002

Звичайний хлопець, на ім'я Лонгфелло Дідс живе в маленькому містечку, радіє дрібницям і дивиться на життя з оптимізмом. Проте все різко змінюється, коли Лонгфелло отримує величезний спадок: він стає володарем розкішного особняка, власної футбольної команди та гвинтокрила. Головний герой почувається розгубленим, адже не знає, що з усім цим робити…

На відміну від молодої журналістки Бейб Беннетт, яка хоче зачарувати новоспеченого багатія, щоб заволодіти його майном. Запальна комедія з Адамом Сендлером та Вайноною Райдер точно зігріє вас холодним осіннього вечора!

"Мільйонер мимоволі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Засновник", 2016

Ця захоплива біографічна драма розповідає про шлях до успіху мільйонера Рея Крока, який заснував корпорацію McDonald's. У свої п’ятдесят він був звичайним комівояжером, що подорожував Америкою, намагаючись продати міксери маленьким перекусним. Але одного дня Рей зупинився перекусити в скромному фастфуді братів МакДоналд, де йому на думку спала ідея, що докорінно змінила його життя.

"Засновник": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вовк з Уолл-стріт", 2013

Прагнення та амбіції привели 22-річного Джордана на Уолл-стріт, де він швидко досяг значних успіхів, заробивши 49 мільйонів доларів. З величезними грошима прийшли безперервні вечірки, наркотики та розваги.

За невгамовну енергію та ділову хватку його назвали "Вовком з Уолл-стріт", а його шалений успіх привернув увагу ФБР – діяльність Джордана стала об’єктом пильного спостереження агентів.

Фільм знято Мартіном Скорсезе за мотивами життя реального мільйонера Джордана Белфорта, якого зіграв Леонардо Ді Капріо.

"Вовк з Уолл-стріт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гра на пониження", 2015

Ця блискуча фінансово-кримінальна комедія, заснована на реальних подіях, розповідає про групу хитромудрих ділків, які заробили мільйонні статки на американській іпотечній кризі.

Керівник хедж-фонду Майкл Беррі розуміє, що ринок нерухомості в США може зазнати колосального краху. Беррі користується ситуацією і вкладає майже всі кошти свого фонду в облігації, що принесуть прибуток у разі падіння ринку. Ця інформація швидко поширюється по Нью-Йорку, і, хоча більшість фінансистів сприймає це як абсурд, кілька підприємців все ж таки потрапляють на фінансовий гачок.

"Гра на пониження": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мільйонер з нетрів", 2008

Сюжет цієї приголомшливої історії від талановитого режисера Денні Бойла розгортається навколо сором'язливого Джамаля, який опиняється за крок до виграшу на шоу "Хто хоче стати мільйонером?". Ведучий шоу підозрює, що юнак, який виріс у нетрях і не має освіти, використовує шахрайські методи для відповідей на запитання. На кону – 20 мільйонів рупій. Поліція намагається вибити з хлопця зізнання, і Джамаль погоджується розповісти, звідки він знає відповіді. З'ясовується, що життєві випробування стали ключами до кожного питання на шляху до виграшу.

"Мільйонер з нетрів": дивіться онлайн трейлер фільму

А хто з українців стане новим мільйонером? Дивіться другий сезон "Хто хоче стати мільйонером?" на каналі ICTV2 щопонеділка о 19:00!