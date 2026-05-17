6 затишних фільмів на вечір, які допоможуть забути про проблеми

Мало хто у вихідні хоче перевантажувати себе проблемами та буденними турботами. У такі дні хочеться хоча б ненадовго відірватися від складної реальності й зануритися у легку, добру історію з щасливим фіналом.

Саме тому у матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку фільмів, які подарують лише приємні емоції. Їх можна дивитися як усією сім'єю, так і наодинці – і бути впевненими, що після перегляду ці стрічки залишать теплі та хороші враження.

Які фільми подивитись на вихідних?

У цій добірці ви знайдете абсолютно різні стрічки: і ті, над якими захочеться замислитися, і ті, що зворушать до сліз, і фільми, які щиро розсмішать. Тут є історії про трагічне кохання, сильні людські переживання та події, засновані на реальних або історичних сюжетах.

"Тринадцять життів" – художній фільм режисера Рона Говарда. Це історія, яка описує події рятувальної операції у печері Тхамлуангнангнон у 2018 році.

– драматичний фільм-фентезі, знятий Хуаном Антоніо Байоною за однойменним романом Патріка Несса. Історія про хлопчика, на якого в одну мить навалюється дуже багато труднощів. "Життя прекрасне" – італійська трагікомедія 1997 року, яка нагадує про світло у найтемніші часи.

– італійська трагікомедія 1997 року, яка нагадує про світло у найтемніші часи. "Реальна любов" – романтична комедія 2003-го року.

– романтична комедія 2003-го року. "Цілитель Адамс" – історія про реального лікаря, який змінив уявлення про медицину та знайшов свій підхід до всіх хвороб.

– історія про реального лікаря, який змінив уявлення про медицину та знайшов свій підхід до всіх хвороб. "Шоколад" – стрічка режисера Лассе Гальстрема за однойменним романом англійської письменниці Джоан Гарріс.

– історія про реального лікаря, який змінив уявлення про медицину та знайшов свій підхід до всіх хвороб. "Шоколад" – стрічка режисера Лассе Гальстрема за однойменним романом англійської письменниці Джоан Гарріс.

Кожен зможе знайти серед цих стрічок щось по-справжньому особливе для себе.

Які українські фільми можна подивитись на Netflix сьогодні?

Якщо ж ви шукаєте українські фільми, які можна подивитися онлайн, наприклад під час відпочинку на природі з коханою людиною чи друзями, зверніть увагу на дві українські стрічки, які зараз входять до топу рейтингу на сайті Tudum від Netflix. Це фільми "Мавка. Справжній міф" та "Всі відтінки спокуси".

Стрічка "Мавка. Справжній міф" розповідає історію небезпечної лісової німфи, яка закохується у студента-біолога Лук'яна. Замість того щоб виконати свою місію та затягнути хлопця у лісове озеро, героїня переходить на інший бік і вперше пізнає справжнє кохання.

"Мавка. Справжній міф": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм "Всі відтінки спокуси" ідеально підійде для перегляду наодинці або разом із коханою людиною. Це трилер режисерки Ірина Громозда з напруженим сюжетом та великою кількістю пікантних сцен. Головні ролі у стрічці виконали Олена Лавренюк та Володимир Дантес.

"Всі відтінки спокуси": дивіться онлайн трейлер фільму

Тож обирайте фільм до смаку та насолоджуйтеся українським кіно або ж старими добрими стрічками, які навіть через багато років не втрачають своєї актуальності.