Ці 5 фільмів буквально "ламають" мозок: фінал ви не забудете ніколи

Іноді хочеться подивитися кіно, після якого можна спокійно заснути. А іноді – отримати сюжетний ляпас, який змусить ще кілька днів шукати пояснення фіналу, читати теорії в інтернеті й сперечатися з друзями. Якщо другий варіант вам ближчий, ця добірка саме для вас.

24 Канал зібрав захоплюючі фільми, які не просто дивують, а змушують сумніватися у всьому, що ви щойно побачили.

"Обсесія"



Фільм "Обсесія" / Фото imdb



Звичайне бажання закоханого хлопця перетворюється на справжній кошмар. Беар знаходить чарівну паличку й загадує, аби його найкраща подруга Нікі покохала його найбільше у світі. Проте дуже швидко стає зрозуміло: з бажаннями варто бути обережними. Стрічка майстерно грається з темою одержимості та показує, що навіть найромантичніші мрії можуть мати лячні наслідки.

"Дев'ятки"



Фільм "Дев'ятка" / Фото imdb



Три різні історії, які спершу здаються абсолютно не пов'язаними між собою. Актор із проблемами, режисер-початківець і сім'я, що застрягла посеред дороги. Та чим довше триває фільм, тим більше виникає запитань. І відповідей він не поспішає давати. Це саме той випадок, коли після титрів хочеться одразу натиснути "переглянути ще раз".

"Догвіль"



Фільм "Догвіль" / Фото imdb



Ларс фон Трієр вкотре доводить, що декорації – це розкіш, без якої можна обійтися. А от людська жорстокість – ні. Молода жінка знаходить прихисток у маленькому містечку, але гостинність місцевих виявляється дуже умовною. "Догвіль" незручно дивитися, ще важче – забути.

"Незворотність"



Фільм "Незворотність" / Фото imdb



Це кіно не дарма вважають одним із найскандальніших у XXI столітті. І справа не лише в жорстоких сценах. Події тут розгортаються у зворотному порядку, тому глядач спочатку бачить наслідки, а вже потім – причини. Якщо зважитеся на перегляд, будьте готові: легких емоцій не буде.

"Не говори зі злом"



Фільм "Не говори зі злом" / Фото imdb



Знайомство двох родин під час відпочинку швидко перетворюється на психологічний трилер. Найстрашніше у цьому фільмі те, що жах народжується не з монстрів чи привидів, а зі звичайної людської ввічливості, яка заходить надто далеко. Напруга тут зростає повільно, але впевнено, а фінал ще довго крутитиметься в голові.

До слова, якщо після цієї добірки вам захочеться ще більше сюжетних головоломок, зверніть увагу на нашу добірку фільмів із настільки заплутаним сюжетом, що фінал доведеться обговорювати ще не один день.



