Не лише "Бетмен назавжди": 3 легендарні стрічки із покійним Велом Кілмером

1 квітня у Лос-Анджелесі помер відомий американський актор Вел Кілмер. Глядачі точно знають його за роллю Бетмена.

Однак Кілмер, якого не стало у віці 65 років через пневмонію, був відомий і завдяки іншим відомим стрічкам. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас топові високорейтингові фільми, у яких зіграв актор.

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"Топ Ґан: Меверік"

Це довгоочікувана та високорейтингова стрічка. У головній ролі зіграв Том Круз, однак Вел Кілмер також з'явився у складі акторів. Зі сюжетом, нові часи потребують нових героїв і виявляють нових ворогів. Перед безстрашним пілотом Меверіком цього разу постануть ще більші виклики та випробування.

"Топ Ґан: Меверік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поцілунок на виліт"

Дрібним зловмисних вирішив вдати із себе актора і приїхати до Лос-Анджелеса, аби взяти участь в прослуховуванні. Зовсім скоро він опиниться у центрі важкого розслідування разом із привабливою студенткою та приватним детективом. Хто із них виявиться вбивцею?

"Поцілунок на виліт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сутичка"

У центрі сюжету Ніл МакКолі – злочинець, який є одним із найспритніших в Лос-Анджелесі. Працювати з ним разом мають за честь виключно суперпрофесіонали кримінального світу. Проти Ніла виступає Вінсент Ганна, який є детективом. У цих обох дуже багато спільного. Ймовірно навіть більше, аніж відмінного.

"Сутичка": дивіться онлайн трейлер фільму

Проте вони таки стоять по різні сторони закону. Дві сильні команди зійшлися один проти одного. Це сутичка не на життя, а на смерть.