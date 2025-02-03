Піднімуть настрій та зігріють у холодні вечори: 5 фільмів для тих, кому хочеться весни

Перші крихти тепла після довгої зими заряджають енергією та надихають на продуктивність. До весни залишилось зовсім небагато часу, а якщо вам хочеться прискорити очікування, перегляньте фільми з атмосферою цієї пори.

Весняні фільми не мають однозначних критеріїв, як-то зимові, коли ми святкуємо Різдво, чи осінні з їхньою характерною атмосферою. Утім 24 Канал розповість про стрічки, що піднімуть настрій тим, хто втомився від зими. Тут багато музики, романтики та квітів.

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"Ла-Ла Ленд"

Романтичний мюзикл розповідає про талановитого джазового піаніста, який закохується в акторку-початківицю. Пара розвивається, а їхні кар'єри зростають. Вони змушені віддалитися, щоб продовжувати здійснювати заповітні мрії.

Фільм дарує чарівну весняну атмосферу з барвистими сценами. Події не відбувається суто навесні, однак Мію часто можна побачити у яскравих кольорових сукнях, що додає затишку та приємних вражень.

"Ла-Ла Ленд": дивіться трейлер онлайн

"Їсти молитися кохати"

Драматична стрічка показує, як жінка намагається знайти себе. Вона йде з нещасливого шлюбу, щоб подорожувати світом та пізнавати життя на повну – насолоджується кухнею й культурою у різних країнах.

Цей фільм та його яскраві пейзажі надихає на мандри та саморозвиток. Образ весни у стрічці збігається з тим, як розвивається головна героїня та починає абсолютно нове життя.

"Їсти молитися кохати": дивіться трейлер онлайн

"Велика риба"

Незвичний і теплий фільм Тіма Бертона розповідає про головного героя Вільяма, який згадує життя свого батька через низку подій. У його розумі реальні події об'єднуються з фантазіями у неймовірну історію.

Кольори, чарівні весняні сцени, ціле поле квітів – цей фільм є натхненною розповіддю про життя та одою весні.

"Велика риба": дивіться трейлер онлайн

"Чарівник країни Оз"

Культовий фільм розповідає про подорож школярки Дороті та її цуценяти Тото у пошуках великого чарівника країни Оз. Дорогою вона знаходить багатьох інших друзів.

Сцена з маком, яскраві та барвисті декорації сповнені атмосферою весни.

"Чарівник країни Оз": дивіться трейлер онлайн

"Життя комах"

Анімаційний фільм показує непросте життя у світі комах. Щороку мурахи збирають їжу для сарани. Якось винахідник Флік випадково перекидає всю їжу у воду. Розлючена сарана дає їм час виправитися, а Фліка виганяють у заслання. Там він шукає помічників і потрапляє в захопливі пригоди.

Події мультфільму розпочинаються саме посеред весни – це помітно по колірній гамі. Усі рослини мають неймовірний вигляд, адже їх зображають з погляду мурах.

"Життя комах": дивіться трейлер онлайн