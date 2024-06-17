Не лише "Володар перснів": 5 фільмів Вігго Мортенсеном, який приїхав в Україну і засудив війну

Американський актор Вігго Мортенсен, відомий за роллю Арагорна у фільмі "Володар перснів", прибув до України. Актор відвідав український фестиваль Миколайчук Open у Чернівцях.

16 червня там відбувся показ його фільму "Мертві не завдають болю". У матеріалі Кіно 24 дивіться список стрічок, у яких знявся Вігго Мортенсен.

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Фільми з Вігго Мортенсеном

"Зелена книга"

Тоні "Базіка" був відомий як той, хто завжди відверто висловлював свої думки й любив розв'язувати питання за допомогою кулаків.

У 1962 році його найняли як водія для вишуканого музиканта, одного з найвидатніших джазових піаністів свого часу, Доктора Дона Ширлі – чоловіка з темною шкірою і високою мораллю.

Водій потрібний був для поїздки на південь на концерт, де його расу не приймали. Це могло стати причиною багатьох труднощів, але ні Тоні, ні Дон не засмучувалися через це, бо вони знаходили спільне розуміння у музиці та в таланті Ширлі, що було важливішим за будь-які расові поділи.

"Зелена книга": дивіться онлайн трейлер фільму

"Капітан Фантастік"

Бен і Леслі Кеш живуть зі своїми дітьми у будиночку в горах штату Вашингтон. Батьки виховували своїх шістьох прекрасних дітей в любові до природи, важливості виживання в диких умовах та інших цінностях, вірних їхнім власним ідеалам.

Однак Леслі потрапляє в лікарню, де незабаром помирає. Бен разом з дітьми вирушає на її похорон, хоча її батько погрожує йому арештом при приїзді. Це перша подорож у великий світ для шести дітей, яка залишить невиліковні сліди в їхньому житті.

"Капітан Фантастік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Злочини майбутнього"

У недалекому майбутньому людство навчається адаптуватися до нового світу, де виникає "синдром прискореної еволюції". Цей синдром призводить до дивовижних змін у тілах людей, змушуючи їх зазнавати трансформацій. Деякі із них приймають ці зміни, бачачи у них нові можливості. Інші ж намагаються протистояти цьому явищу будь-якими доступними засобами, шукаючи способи контролювати або зупиняти еволюційний процес.

"Злочини майбутнього": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо вам подобається фільмографія Вігго Мортенсена, обов'язково перегляньте ще дві високорейтингові стрічки з цим зірковим актором. Це фільми "Порок на експорт" та "Виправдана жорстокість".

Українці висловлюють вдячність Вігго за його свідому позицію та підтримку України в часи жахливої розрухи, спричиненої російською агресією.