Не пропустіть: яскраві фільми, які потрібно подивитись на вихідних

Останній робочий день офіційно завершено, а це означає, що настав час для заслуженого відпочинку. Якщо у вас ще не було планів на найближчі кілька днів, то маємо чудовий варіант.

24 Канал обрав декілька фільмів, які не просто допоможуть закрити вільний час, а й дадуть простір для роздумів, гарного настрою та навіть суперечок щодо майбутнього головних героїв.

"Мости округу Медісон", 1995

Рейтинг IMDb: 7,6

Діти Франчески, яка померла, приїздять до штату Айва, щоб врегулювати питання зі спадщиною. Коли вони перебирають речі мами, то знаходять її щоденники. Звідти дізнаються, що у 1965 році вона закохалась у мандрівного фотографа. У жінки був вибір – обрати кохання чи все ж не тікати від родини.

"Мости округу Медісон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вік Аделайн", 2015

Рейтинг IMDb: 7,2

29-річна Аделайн Боуман потрапляє в аварію. І тоді стається щось неймовірне – удар блискавки зупиняє її старіння. Уже понад 100 років вона не змінюється зовнішньо, але вимушена насправді ховати свою справжню особу. Та одна доленосна зустріч, де вона зустрічає справжнє кохання, ставить під загрозу її головний секрет.

"Вік Аделайн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Батько нареченої", 1991

Рейтинг IMDb: 6,6

Джорд Бенкс не готовий до того, що його 22-річна донька виходить заміж. Підготовка до святкування перетворюється на випробування для батьківських нервів і сімейного бюджету.

"Батько нареченої": дивіться онлайн трейлер фільму

Також вас можуть зацікавити і ці фільми:

"Чотири весілля і одні похорони";

"Стюарт Літтл";

"Любий Джон";

"Суперперці".

Зверніть увагі і на не класичні фільми про кохання, які відрізняються оригінальним сюжетом.